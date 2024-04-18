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В следующем сезоне Рому продолжит тренировать Де Росси

Италия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

В следующем сезоне Рому продолжит тренировать Де Росси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Даниэле Де Росси будет возглавлять "волков" и в следующем сезоне. Бывшая легенда "Ромы" возглавила команду 16 января этого года. Де Росси пришел после неудачных результатов команды в чемпионате под руководством предыдущего рулевого Жозе Моуринью.

У "Ромы" с середины зимы улучшились результаты в чемпионате, где они теперь отстают от четвертого места на 4 очка, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. Кроме того, римский клуб продолжает свою борьбу за трофей Лиге Европы.

"После вчерашней встречи с Даниэле Де Росси мы рады сообщить, что он останется на посту главного тренера "Ромы" по окончании этого сезона и в обозримом будущем. За время его короткого пребывания на посту главного тренера, положительное влияние, которое его руководство принесло всему клубу, рассказало свою собственную историю. Мы будем продолжать работать вместе так упорно, как только сможем, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики "Ромы". Мы очень рады, что строим долгосрочный проект с Даниэле", - говорится в сообщении римского клуба.

Добавим, что под руководством Даниэле Де Росси "Рома" одержала 11 побед, имеет 3 ничьи и 2 поражения.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Александр Гресь
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