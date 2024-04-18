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Аллегри выразился о малом количестве трансферов Ювентуса в зимнее окно

Италия

Специалист высказал свое мнение

Аллегри выразился о малом количестве трансферов Ювентуса в зимнее окно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" был неактивным в зимнее трансферное окно, подписав двух игроков. Но главного тренера команды Массимилано Аллегри это не смущает.

"Жалею ли я о зимнем трансферном окне? Что можно было сделать, мы сделали, в любом случае этим занимается клуб".

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"На этом этапе сезона всегда ходят слухи о тренерах и игроках, но мы должны думать только о достижении наших первоначальных целей, то есть о выходе в Лигу чемпионов и финал Кубка Италии", - добавил специалист.

Сейчас "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А и имеет 63 балла.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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