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Аллегри выразился о малом количестве трансферов Ювентуса в зимнее окно
Специалист высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" был неактивным в зимнее трансферное окно, подписав двух игроков. Но главного тренера команды Массимилано Аллегри это не смущает.
"Жалею ли я о зимнем трансферном окне? Что можно было сделать, мы сделали, в любом случае этим занимается клуб".
"На этом этапе сезона всегда ходят слухи о тренерах и игроках, но мы должны думать только о достижении наших первоначальных целей, то есть о выходе в Лигу чемпионов и финал Кубка Италии", - добавил специалист.
Сейчас "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А и имеет 63 балла.
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