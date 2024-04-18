Ювентус продлит контракт со своим защитником, но есть одно условие

"Ювентус" продлит сотрудничество со своим защитником Данило, но есть одно условие.

По информации Фабрицио Романо, у игрока контракт действует до 2025 года. Клуб активирует опцию продления договора еще на один сезон, если футболист сыграет по крайней мере 50% матчей в следующем году.

Данило в Серии А в этом сезоне забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах.