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Дженоа - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Дженоа - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Дженоа - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Серии А в пятницу, 19-го апреля, состоится интересный матч между "Дженоа" нашего Руслана Малиновского и "Лацио". Игра начнется в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

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Серия А

"Дженоа" - "Лацио"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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