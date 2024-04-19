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Дженоа - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Дженоа - Лацио: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Серии А в пятницу, 19-го апреля, состоится интересный матч между "Дженоа" нашего Руслана Малиновского и "Лацио". Игра начнется в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
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Серия А
"Дженоа" - "Лацио"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Дженоа - ЛаціоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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