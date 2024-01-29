Президент Далласа: У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике
Президент Далласа высказался о влиянии Месси на МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Далласа" высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.
"Речь идет об одном из величайших игроков всех времен, если не о величайшем. Я имею в виду, что [разговор о величайшем игроке] сведется к личностям Месси и Пеле.
Марадона был великим игроком, и я понимаю, что люди думают о нем, но лига сейчас вдохновлена количеством топ-талантов из Европы, которые хотят играть в МЛС.
У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике формы", - сказал Дэн Хант в интервью The Dallas Morning News.
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Источник:goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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