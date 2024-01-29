  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Президент Далласа: У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике
В тренде

Президент Далласа: У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике

MLS

Президент Далласа высказался о влиянии Месси на МЛС

Президент Далласа: У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Далласа" высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.

"Речь идет об одном из величайших игроков всех времен, если не о величайшем. Я имею в виду, что [разговор о величайшем игроке] сведется к личностям Месси и Пеле.

Марадона был великим игроком, и я понимаю, что люди думают о нем, но лига сейчас вдохновлена количеством топ-талантов из Европы, которые хотят играть в МЛС.

У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике формы", - сказал Дэн Хант в интервью The Dallas Morning News.

Читайте также Стоимость Интер Майами за год выросла на 74% - до 1,02 млрд долларов
По теме
yellow-arrow
В MLS будет еще один победитель Лиги чемпионов: 28-летний экс-нападающий Ливерпуля перейдет в США
yellow-arrow
МЛС заблокировала переход нападающего сборной США в российский клуб
yellow-arrow
Стоимость Интер Майами за год выросла на 74% - до 1,02 млрд долларов
Лионель Месси МЛС Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости