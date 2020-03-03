Сегодня состоится жеребьевка Лиги наций 2020/21. Украина – среди топ-команд

Первый розыгрыш новоиспеченного турнира для сборных состоялся весьма успешно и УЕФА продолжает развивать Лигу наций. Новый ее розыгрыш стартует сегодня, третьего марта 2020 года, жеребьевкой в ​​Амстердаме.

ФОРМАТ ТУРНИРА

В формате турнира ничего не изменилось – команды разделены на эшелоны согласно рейтингу, а также с учетом результатов прошлого розыгрыша Лиги наций. В Лиге А представлены первые шестнадцать команд рейтинга коэффициентов УЕФА для сборных, в Лиге В сыграют команды с 17-го по 32-е место, в лиге С – с 33-го по 58-е, в Лиге D – с 49-го по 55-е.

С помощью жеребьевки формируются группы, в которых команды и будут бороться за те или иные цели. В Лигах А, В и С будут сформированы по четыре группы из четырех команд, в Лиге D будет две группы из четырех и трех команд.

Команды будут играть друг с другом дома и на выезде. Четыре победителя групп Лиги А выйдут в финал четырех, где по принципу полуфинала и финала определят победителя турнира. Победители групп в Лигах В, С и D поднимутся на в высшую Лигу, последние места групп в Лигах А и В опустятся на эшелон ниже.

Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D – две, из Лиги С вылетят две команды. Они определятся в стыковых матчах между четырьмя неудачниками групп. Поправки могут произойти с учетом отбора к чемпионату мира 2022.

КАК ЛИГА НАЦИЙ ВЛИЯЕТ НА ОТБОР К ЧМ-2022

Отбор к ЧМ-2022 остается традиционным. В Европе будет десять квалификационных групп, победители которых напрямую окажутся в финальной части турнира. Еще три путевки от Европы будут разыграны в стыковых матчах. Участие в них примут вторые места квалификационных групп, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) среди тех, кто не пробился на ЧМ напрямую.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЛИГИ НАЦИЙ 2020/21

Жеребьевка – 3-е марта 2020-го года в 19:00 по Киеву

Матчи группового этапа:

тур 1: 3-5 сентября 2020 года

тур 2: 6-8 сентября 2020 года

тур 3: 8-10 октября 2020 года

тур 4: 11-13 октября 2020 года

тур 5: 12-14 октября 2020 года

тур 6: 15-17 ноября 2020 года

Финальная стадия: 2, 3 и 6 июня 2021 года

Стыковые матчи: 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года

СОСТАВ КОРЗИН

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ УКРАИНЫ

Украина будет в третьей корзине Лиги А и из 15-и участников дивизиона точно не сыграет в группе с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.

Итак, соперниками Украины в группе могут стать Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию жеребьевки Лиги Наций 2020/21. Следите за новостями сайта.