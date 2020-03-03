Сегодня состоится жеребьевка Лиги наций 2020/21. Украина – среди топ-команд
Известны потенциальные соперники Украины
Первый розыгрыш новоиспеченного турнира для сборных состоялся весьма успешно и УЕФА продолжает развивать Лигу наций. Новый ее розыгрыш стартует сегодня, третьего марта 2020 года, жеребьевкой в Амстердаме.
В формате турнира ничего не изменилось – команды разделены на эшелоны согласно рейтингу, а также с учетом результатов прошлого розыгрыша Лиги наций. В Лиге А представлены первые шестнадцать команд рейтинга коэффициентов УЕФА для сборных, в Лиге В сыграют команды с 17-го по 32-е место, в лиге С – с 33-го по 58-е, в Лиге D – с 49-го по 55-е.
С помощью жеребьевки формируются группы, в которых команды и будут бороться за те или иные цели. В Лигах А, В и С будут сформированы по четыре группы из четырех команд, в Лиге D будет две группы из четырех и трех команд.
Команды будут играть друг с другом дома и на выезде. Четыре победителя групп Лиги А выйдут в финал четырех, где по принципу полуфинала и финала определят победителя турнира. Победители групп в Лигах В, С и D поднимутся на в высшую Лигу, последние места групп в Лигах А и В опустятся на эшелон ниже.
Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D – две, из Лиги С вылетят две команды. Они определятся в стыковых матчах между четырьмя неудачниками групп. Поправки могут произойти с учетом отбора к чемпионату мира 2022.
Отбор к ЧМ-2022 остается традиционным. В Европе будет десять квалификационных групп, победители которых напрямую окажутся в финальной части турнира. Еще три путевки от Европы будут разыграны в стыковых матчах. Участие в них примут вторые места квалификационных групп, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) среди тех, кто не пробился на ЧМ напрямую.
- Жеребьевка – 3-е марта 2020-го года в 19:00 по Киеву
Матчи группового этапа:
- тур 1: 3-5 сентября 2020 года
- тур 2: 6-8 сентября 2020 года
- тур 3: 8-10 октября 2020 года
- тур 4: 11-13 октября 2020 года
- тур 5: 12-14 октября 2020 года
- тур 6: 15-17 ноября 2020 года
- Финальная стадия: 2, 3 и 6 июня 2021 года
- Стыковые матчи: 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года
Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Украина будет в третьей корзине Лиги А и из 15-и участников дивизиона точно не сыграет в группе с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.
Итак, соперниками Украины в группе могут стать Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию жеребьевки Лиги Наций 2020/21. Следите за новостями сайта.