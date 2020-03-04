Тренер сборной Швейцарии назвал фаворитов "украинской" группы в Лиге наций
Первым для его сборной будет матч с Украиной
Главный тренер будущего соперника национальной сборной Украины в розыгрыше Лиги наций-2020/2021, команды Швейцарии, Владимир Петкович, дал свой комментарий относительно результатов жеребьевки.
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"Конечно, мы получили сильную группу с Германией, Испанией и Украиной, - сказал Петкович. - Но мы всегда стремимся играть против лучших.
Теперь у нас есть такая возможность. Мы не должны прятаться. Нам следует показать свои сильные стороны, даже если Германия и Испания являются фаворитами".
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Источник:УАФ
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