Тренер сборной Швейцарии назвал фаворитов "украинской" группы в Лиге наций

Главный тренер будущего соперника национальной сборной Украины в розыгрыше Лиги наций-2020/2021, команды Швейцарии, Владимир Петкович, дал свой комментарий относительно результатов жеребьевки.

"Конечно, мы получили сильную группу с Германией, Испанией и Украиной, - сказал Петкович. - Но мы всегда стремимся играть против лучших.

Теперь у нас есть такая возможность. Мы не должны прятаться. Нам следует показать свои сильные стороны, даже если Германия и Испания являются фаворитами".