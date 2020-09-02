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"Главное – работать". Филиппов не расстроен из-за того, что Шевченко не вызвал его в сборную Украины

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Форвард "Десны" также прокомментировал жеребьевку ЛЕ

"Главное – работать". Филиппов не расстроен из-за того, что Шевченко не вызвал его в сборную Украины
Новина українською

Во вторник в Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграет черниговская "Десна". Дебютант Лиги Европы встретится с победителем пары "Кукеси" – "Вольфсбург". Нападающий "Десны" Александр Филиппов в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал жребий, а также тот факт, что он не был вызван в сборную Украины.

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"Еще особо не успели обсудить жеребьевку. Все понимают, что "Вольфсбург" является фаворитом в матче с "Кукеси". Поэтому в большей степени будем готовиться к игре с "волками". Видели по прошлому сезону: и "Александрия" с ними хорошо играла, и "Шахтер" выиграл у них. Это опытная еврокубковая команда, а мы новички в еврокубках. Ничего страшного, будем готовиться, выходить на футбольное поле и играть".

"Конечно, без зрителей тяжело. Тот факт, что матч на выезде… Будет сложно, потому что "Вольфсбург" сыграет дома. Правда, без своих болельщиков. Поэтому ситуация равная: матч без болельщиков, но в то же время на выезде. Но тем интереснее".

"Расстроился ли, что не получил вызов в сборную на матчи Лиги наций? Нет. Я спокойно к этому отношусь. Ничего страшного в этом нет. Главное – работать. Если буду продолжать в том же духе, то, наверное, и вызовут".

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В статье: Украина Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Десна (Чернигов) Кукеси (Кукес) Вольфсбург Александр Филиппов
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (22)
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Aalex-696 (Немирів)
02.09.2020 в 13:57
Можливо, і варто було б його запросити, але є він лише перший сезон показав більш-менш нормальну гру. Ви всі впевнені, що він в збірній заграє, що це його команда? мораєш ніяк не може влитись в команду, Воронін ніяк не міг. Хто зна.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
02.09.2020 в 14:09
зато уверены что Сирота заиграет. Ему не надо сезоны для стабильности, мальчик будущий Ван Дейк
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 14:19
А чим Сирота гірший за ніякого бондаря, якого дрючили і Інтер і Динамо?
0
0
nabo32
02.09.2020 в 13:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-3
Technical
02.09.2020 в 13:41
Теж щиро дивуюсь його ігнору з боку Шевченка. Всіма компонентами своєї гри заслуговує бути третім нападником Збірної після Яремчука і Мораєса
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+1
-1
avatar
Инспектор ( )
02.09.2020 в 13:22
А вот Сироту вызвали в сборную за один довольно таки спорный матч
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+1
-1
Aalex-696 (Немирів)
02.09.2020 в 13:24
Сирота, до твого відому, уже в молодіжці. Навіщо писати дурню?
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.09.2020 в 13:27
Бабогло из Александрии тоже в молодежке. Но он больше поиграл во взрослом футболе.. а в сборную не спешат вызывать
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 13:32
Дивно що Шева не викликав до збірної Коноплю та Мудрика, це ж суперзірки, такі ж як і Бондар.
+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 13:27
Ну так тому шо Філ не з "правильного" клубу, як ті ж Супряга і Сирота, він же з кладовки третьої команди Шахтаря себе зробив топ форвардом. Таким дорога зась при, так би мовити, біполярности ФФУ, як казав Дмитро Джулай.
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 13:35
Тому що Філ трішечки деревяний, до того ж там є місце для молодого і перспективного мораеша, якому всього то 33 рочки. Ще скоро Тунця з Колосу викличуть.
+2
-1
Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 13:37
Це ти дерев'яний, бо ти його ігор не бачив. Філ дуже пластичний форвард, який уміє знаходити правильну позицію, іти від опіки захисника, відриватися від оборони на швидкости і має потужний удар із-за меж штрафного майданчика. Я його ігри бачив вживу, я ж чернігівець. Я знаю, хто такий Філіппов і на що він здатний.
+1
-2
Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 13:12
Філ молодець, скромно відповідає (для футболіста це хороша якість, да). Сподіваюся, якнайскоріше викине мажорів з Хуєва і займе своє справжнє місце форварда номер 1. Заслужив.
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+2
-1
Po4eson (Одесса)
02.09.2020 в 13:20
Сейчас форвард #1 - Мораес Джуниор
Ответить
+1
-2
Aalex-696 (Немирів)
02.09.2020 в 13:22
мораєш в збірній ніякий, той же коноплянко набагато ефективніший в ЗбУ.
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
02.09.2020 в 13:24
про мораеса ты зря. 0 голов за сборную и бледная игра. форвард 1 - это яремчук
+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 13:25
Мораес не топ форвард навіть в УПЛ, ти про шо? Мертвим Олімпікам з метра в порожні забивати вміє навіть Бєсєдін. Хоча... нє, цей якраз-то не вміє.
+4
0
Po4eson (Одесса)
02.09.2020 в 13:30
Завтра всё увидите. Не спешите жить
0
-3
Footballhead (м. Чернігів)
02.09.2020 в 13:30
Я уже надивився. Особливо на його піруети по Київській окружній в очікуванні контракту з кротами. Дякую, не варто.
+2
0
Aalex-696 (Немирів)
02.09.2020 в 13:20
Чувак з хуйнігіва.
Ответить
0
-3
Po4eson (Одесса)
02.09.2020 в 13:04
Очень адекватные ответы
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+1
-1
Чернышев (Tegusi)
02.09.2020 в 13:02
Взетів високо орел, крила не поламай. Кому ти в збірній потрібен.
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+2
-5


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