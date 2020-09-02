"Главное – работать". Филиппов не расстроен из-за того, что Шевченко не вызвал его в сборную Украины

Во вторник в Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором сыграет черниговская "Десна". Дебютант Лиги Европы встретится с победителем пары "Кукеси" – "Вольфсбург". Нападающий "Десны" Александр Филиппов в разговоре с корреспондентом Sport.ua прокомментировал жребий, а также тот факт, что он не был вызван в сборную Украины.

"Еще особо не успели обсудить жеребьевку. Все понимают, что "Вольфсбург" является фаворитом в матче с "Кукеси". Поэтому в большей степени будем готовиться к игре с "волками". Видели по прошлому сезону: и "Александрия" с ними хорошо играла, и "Шахтер" выиграл у них. Это опытная еврокубковая команда, а мы новички в еврокубках. Ничего страшного, будем готовиться, выходить на футбольное поле и играть".

"Конечно, без зрителей тяжело. Тот факт, что матч на выезде… Будет сложно, потому что "Вольфсбург" сыграет дома. Правда, без своих болельщиков. Поэтому ситуация равная: матч без болельщиков, но в то же время на выезде. Но тем интереснее".