Матч сборной Чехии в Лиге Наций под вопросом. Всему виной - коронавирус

Грозный COVID-19 может помешать матчам Лиги Наций. Всему виной положительный тест у одного игрока Чехии.

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По информации Sky Sports, неназванный игрок заразился коронавирус. Он был сразу отправлен на карантин, а остальные игроки и персонал временно прекратили тренировки.

На данный момент все они ждут результаты повторных тестов. Завтра, четвертого сентября, Чехию ожидает выездной матч против Словакии.

Седьмого сентября чехам будут противостоять шотландцы.