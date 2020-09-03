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Матч сборной Чехии в Лиге Наций под вопросом. Всему виной - коронавирус

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Один футболист оказался положительным

Матч сборной Чехии в Лиге Наций под вопросом. Всему виной - коронавирус
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Грозный COVID-19 может помешать матчам Лиги Наций. Всему виной положительный тест у одного игрока Чехии.

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По информации Sky Sports, неназванный игрок заразился коронавирус. Он был сразу отправлен на карантин, а остальные игроки и персонал временно прекратили тренировки.

На данный момент все они ждут результаты повторных тестов. Завтра, четвертого сентября, Чехию ожидает выездной матч против Словакии.

Седьмого сентября чехам будут противостоять шотландцы.

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В статье: Словакия Чехия коронавирус
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