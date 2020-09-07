Матч Чехия - Шотландия хотели отменить из-за COVID-19, но чехи собрали новую команду за день

В субботу, 5 сентября, стало известно, что в сборной Чехии есть инфицированный на коронавирус. Как следствие, матч с Шотландией в рамках Лиги Наций оказался под угрозой срыва. Более того, сначала УЕФА согласился перенести игру на другую дату.

Однако Чешская футбольная ассоциация нашла выход из ситуации. Она за один день собрала новую команду с другим тренером.

Вместо Ярослава Шилхавы возглавит команду тренер юниорской сборной Давид Голубек. "Это было очень динамично и быстро. Я хотел бы поблагодарить все клубы и тренеров за то, что позволили мне вызвать этих игроков. У большинства из них были выходные на период матчей сборной. Но они приехали все сюда со всей страны. Было заметно, что они хотят играть!", - заявил Голубек.

Наиболее опытным игроком среди вызванных является 36-летний Губник из "Сигма Оломоуц", он же и будет капитаном во время матча. Последний раз он играл за сборную еще на Евро-2016. Интересно, что именно Губник забил победный гол в ворота Шотландии в отборе к Евро-2012. "Я не сомневался ни минуты. Несмотря на то, что я уже в возрасте, я с радостью согласился. Чем могу, тем помогу. Считаю, что мы приехали не просто для того, чтобы сыграть матч. Мы попытаемся достичь результата", - заявил Роман.

Среди других игроков матчи в составе национальной команды есть только у Станислава Текла, Вацлав Емелка вызывался, но на поле не выходил.

Заметим, что вся команда состоит из игроков, выступающих в национальном чемпионате. Более того, тренерский штаб отдавал предпочтение игрокам из региона Моравия, где состоится игра.

Матч Чехия - Шотландия состоится в понедельник 7 сентября в 21:45. В первом туре, напомним, чехи победили словаков 3:1, Шотландия сыграла вничью с Израилем.