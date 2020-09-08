Лига Наций. Бельгия налегке перекусывает Исландию

Бельгийцы не ощутили проблем во встрече с северянами, хоть и пропустили быстрый гол. Однако так же быстро подопечные Роберто Мартинеса пришли в себя и довели дело до разгрома.

Перед матчем было ясно, что в состав хозяев должен вернуться Де Брейне, у которого родился третий ребенок, но не окажется в нем снова Эдена Азара. Хавбек "Реала" должен был появиться на поле лишь в случае необходимости, так как все еще чувствует себя не на 100%. Обращало на себя внимание также первое появление в основе 18-летнего форварда "Андерлехта" Жереми Доку.

У исландцев и без того хватало кадровых проблем, так еще и Сверир Ингасон заработал дисквалификацию. В результате, Эрику Хамрену пришлось прибегать к услугам таких нечастых гостей на поле в футболках исландской сборной как форвард "Олесунна" Хольмберт Арон Фридйонсон и 18-летний центральный полузащитник Андри Балдюрссон. Для игрока "Болоньи" это и вовсе был дебют в составе национальной сборной.

Начали команды весьма резво, причем первый момент создали именно гости. Бьярнасон прострелил слева и Фридйонссон замыкал головой, но промахнулся. Однако именно ему было суждено открыть счет при весьма курьезных обстоятельствах. Получив пас от того же Бьярнасона на подступах к штрафной площадке, Арон решил не идти в обводку, а ударить наудачу. Защитник подставил ногу и мяч взметнулся высоко над вратарем, опустившись ему за спину транзитом от перекладины!

Однако очень быстро бельгийцы расставили все по своим местам. Первый гол стал результатом добивания Акселя Витцеля после удара Мертенса со штрафного в штангу. Во втором голевом эпизоде уже сам Витцель пробивал издали, вратарь отбил перед собой и Батшуайи успел первым на добивание. К чести исландцев, они не отсиживались в обороне, пытаясь хотя бы сохранить лицо, а опасно атаковали, что делало матч зрелищным и даже создавало иллюзию конкурентности. Однако слишком уж большой была разница в классе, что рано или поздно должно было сказаться.

Сказалось сразу после перерыва, стоило Бельгии увеличить давление на йоту, как редут Исландии треснул по швам. Де Брейне одной передачей вскрыл защитные построения соперника и Мертенс, за счет индивидуального мастерства получивший позиционное преимущество, расстрелял голкипера.

Вышедший на замену Яри Версарен очень быстро организовал еще один гол, отдав результативную передачу на Миши Батшуайи. Дубль форвард оформил ударом пяткой, что придало эпизоду еще больше красоты.

Буквально перед самим своим уходом с поля Кевин де Брейне помог отличиться по сути дебютанту национальной сборной Жереми Доку. Но и форварда "Андерлехта" стоит отметить - расшатал он защитника и поразил "девятку" здорово.

Бельгийцы набрали максимум очков в первых двух турах и продолжили серию побед до 12 встреч. Исландцам же впору все же отправляться в дивизион В, в элите европейского футбола национальных сборных делать им явно нечего...

Бельгия - Исландия 5:1 (1:1)

Голы: Витцель (13), Батшуайи (17, 69), Мертенс (49), Доку (79) - Фридйонссон (10)

Бельгия: Кастельс (Миньоле 55) - Мунье, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген - Де Брейне (Ванекен 80), Витцель, Т. Азар (Версарен 65) - Мертенс, Батшуайи, Доку.

Исландия: Кристинссон - Хермансон, Эйольфссон, Фьолусон, Скуласон - Сигурдссон (Андерсон 72), Балдюрссон (Халльфредссон 54), Пальссон, Бьярнасон, Фридйонссон (Бедварссон 70) - Гюдмюндссон.

Предупреждения: Хермансон (12)