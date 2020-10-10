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Как DZIDZIO исполнил гимн Украины перед матчем против Германии. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Уже добрая традиция

Как DZIDZIO исполнил гимн Украины перед матчем против Германии. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Украины принимает Германию в Киеве в рамках турнира Лиги Наций.

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Перед началом матча гимн Украины исполнил известный отечественный исполнитель DZIDZIO. Отметим, что Михаил уже не впервые делает это перед играеми "сине-желтых".

Отметим, что по итогам первого тайма Украина минимально уступает.

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В статье: Украина Германия
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