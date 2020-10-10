Как DZIDZIO исполнил гимн Украины перед матчем против Германии. ВИДЕО

Сегодня сборная Украины принимает Германию в Киеве в рамках турнира Лиги Наций.

Перед началом матча гимн Украины исполнил известный отечественный исполнитель DZIDZIO. Отметим, что Михаил уже не впервые делает это перед играеми "сине-желтых".