Лига наций УЕФА
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Как DZIDZIO исполнил гимн Украины перед матчем против Германии. ВИДЕО
Уже добрая традиция
Сегодня сборная Украины принимает Германию в Киеве в рамках турнира Лиги Наций.
Перед началом матча гимн Украины исполнил известный отечественный исполнитель DZIDZIO. Отметим, что Михаил уже не впервые делает это перед играеми "сине-желтых".
Отметим, что по итогам первого тайма Украина
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