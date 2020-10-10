Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский идеально реализовал пенальти, сократив отставание Украины
Надежда есть
Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.
Читайте такжеУкраина - Германия. Анонс и прогноз на матч
Фол Зюле в собственной штрафной подарил Украине надежду. Судья указал на 11-метровую точку, с которой отличный удар нанес Малиновский.
Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
- Вторая лига. Дубль Салбака приносит Подолью победу над лидером, Металлург громит Энергию - обзор субботних матчей 6-го тура
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Украина остается с одним голкипером перед спаррингом с французами (обновлено)
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...