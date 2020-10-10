Малиновский идеально реализовал пенальти, сократив отставание Украины

Украина на своем поле принимает Германию в рамках Лиги Наций.

Фол Зюле в собственной штрафной подарил Украине надежду. Судья указал на 11-метровую точку, с которой отличный удар нанес Малиновский.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.