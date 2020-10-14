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"Он хочет играть, но пока общается с нами с балкона". Тренер португальцев – про COVID-19 у Роналду

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Инфекция нашла и Криштиану

"Он хочет играть, но пока общается с нами с балкона". Тренер португальцев – про COVID-19 у Роналду
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии лидера команды Криштиану Роналду. Напомним, вчера стало известно, что CR7 сдал позитивный тест на коронавирус. Цитирует Сантуша Goal.com и Marca.

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"Ни одна команда не станет лучше в отсутствие лучшего игрока мира, но сборная Португалии уже демонстрировала, что коллективно может справиться с подобной ситуацией. Я полностью доверяю своим футболистам".

"Роналду? Он хорошо справляется. Сейчас Роналду находится у себя в комнате, говорит, что хочет играть, но пока общается с нами с балкона. У него нет никаких симптомов. Он даже не понимает, что случилось".

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Фернанду Сантуш коронавирус
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
14.10.2020 в 13:17
Уявив як кріш на балконі говорить - "Царь во дворца царь во дворца делай то ходи сюда!")))
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