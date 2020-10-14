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"Он хочет играть, но пока общается с нами с балкона". Тренер португальцев – про COVID-19 у Роналду
Инфекция нашла и Криштиану
Главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии лидера команды Криштиану Роналду. Напомним, вчера стало известно, что CR7 сдал позитивный тест на коронавирус. Цитирует Сантуша Goal.com и Marca.
"Ни одна команда не станет лучше в отсутствие лучшего игрока мира, но сборная Португалии уже демонстрировала, что коллективно может справиться с подобной ситуацией. Я полностью доверяю своим футболистам".
"Роналду? Он хорошо справляется. Сейчас Роналду находится у себя в комнате, говорит, что хочет играть, но пока общается с нами с балкона. У него нет никаких симптомов. Он даже не понимает, что случилось".
Portugal head coach Fernando Santos says Cristiano Ronaldo is asymptomatic and is frustrated to be missing Portugal's Nations League fixture with Sweden due to coronavirus. pic.twitter.com/j24WMLoRZM— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 14, 2020
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