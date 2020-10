"Он хочет играть, но пока общается с нами с балкона". Тренер португальцев – про COVID-19 у Роналду

Главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии лидера команды Криштиану Роналду. Напомним, вчера стало известно, что CR7 сдал позитивный тест на коронавирус. Цитирует Сантуша Goal.com и Marca.

Portugal head coach Fernando Santos says Cristiano Ronaldo is asymptomatic and is frustrated to be missing Portugal's Nations League fixture with Sweden due to coronavirus. pic.twitter.com/j24WMLoRZM