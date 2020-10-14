"Он хочет играть, но пока общается с нами с балкона". Тренер португальцев – про COVID-19 у Роналду

Главный тренер национальной сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о состоянии лидера команды Криштиану Роналду. Напомним, вчера стало известно, что CR7 сдал позитивный тест на коронавирус. Цитирует Сантуша Goal.com и Marca.

"Ни одна команда не станет лучше в отсутствие лучшего игрока мира, но сборная Португалии уже демонстрировала, что коллективно может справиться с подобной ситуацией. Я полностью доверяю своим футболистам".

"Роналду? Он хорошо справляется. Сейчас Роналду находится у себя в комнате, говорит, что хочет играть, но пока общается с нами с балкона. У него нет никаких симптомов. Он даже не понимает, что случилось".