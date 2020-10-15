Возвращая лидерские позиции. Исландия – Бельгия 1:2. Обзор матча и видео голов

Исландия решила изменить тактическое построение и вышла не с 4-4-2, а с 3-5-2. Таким образом, тренер "викингов" захотел отзеркалить модуль бельгийцев. Гости не были готовы к подобному сценарию, первый гол "красных дьяволов" не был закономерен – взятие ворот в исполнении исландцев выглядело более логичным. Тем не менее, еще до свистка на перерыв Лукаку снова подловил защитника, заставил нарушить на себе правила и вывел Бельгию вперед с пенальти.

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций Исландия – Бельгия.

Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".

Исландия – Бельгия 1:2

Голы: Севарссон (17) – Лукаку (9, 38, пенальти)