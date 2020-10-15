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Возвращая лидерские позиции. Исландия – Бельгия 1:2. Обзор матча и видео голов
"Красные дьяволы" победили и вновь находятся на первой позиции
Исландия решила изменить тактическое построение и вышла не с 4-4-2, а с 3-5-2. Таким образом, тренер "викингов" захотел отзеркалить модуль бельгийцев. Гости не были готовы к подобному сценарию, первый гол "красных дьяволов" не был закономерен – взятие ворот в исполнении исландцев выглядело более логичным. Тем не менее, еще до свистка на перерыв Лукаку снова подловил защитника, заставил нарушить на себе правила и вывел Бельгию вперед с пенальти.
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций Исландия – Бельгия.
Рейкьявик. "Лаугардалсвеллур".
Голы: Севарссон (17) – Лукаку (9, 38, пенальти)
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