  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Роналду на месте. Названа заявка сборной Португалии на ближайшие матчи Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду на месте. Названа заявка сборной Португалии на ближайшие матчи Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Много серьезных имен

Роналду на месте. Названа заявка сборной Португалии на ближайшие матчи Лиги Наций
UA-Футбол
Новина українською

Уже после этих выходных клубный футбол берет паузу - возвращаются матчи национальных сборных. Наставники команд уже начинают подготовку.

Читайте также"Он хочет играть, но пока общается с нами с балкона". Тренер португальцев – про COVID-19 у Роналду

Стала известна заявка сборной Португалии на ноябрьские игры. Прогнозируемо, что был вызван Криштиану Роналду. В прошлый раз в расположении сборной он сдал положительный тест на COVID-19.

В ноябре чемпионы Европы сыграют против Андорры, Хорватии и Франции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.11.2020 в 18:48
Получается, Константин Генич был прав, когда говорил - "Будут у Криштиано ещё Андорры"...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...