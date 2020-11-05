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Роналду на месте. Названа заявка сборной Португалии на ближайшие матчи Лиги Наций
Много серьезных имен
Уже после этих выходных клубный футбол берет паузу - возвращаются матчи национальных сборных. Наставники команд уже начинают подготовку.
Стала известна заявка сборной Португалии на ноябрьские игры. Прогнозируемо, что был вызван Криштиану Роналду. В прошлый раз в расположении сборной он сдал положительный тест на COVID-19.
Convocados ????️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com ???????? Andorra, ???????? França e ???????? Croácia! #VamosTodos #VamosComTudo— Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020
Here's the list ????️ These are the players called up for the games with ???????? Andorra, ???????? France e ???????? Croatia! #TeamPortugal pic.twitter.com/sCFfkT21aY
В ноябре чемпионы Европы сыграют против Андорры, Хорватии и Франции.
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