Наставник Германии не видит смысла возвращать Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную

Наставник сборной Германии Йоахим Лев посетил пресс-конференцию накануне матча против Чехии.

"На данный момент, я планирую обходиться без Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Если перед Евро будут проблемы с игроками, много травм, то я могу пересмотреть решение. Но пока я не вижу смысла их вызывать.

Критика в мой адрес? У нас был тяжелый 2018-й год, но после мы вновь стали возвращаться на высокий уровень. Мы учимся на своих ошибках и учимся доверять молодым игрокам, которые этого заслуживают", - приводит слова наставника пресс-служба "Бундестим".

Отметим, что совсем скоро Германия сыграет против Украины в Лиге Наций.