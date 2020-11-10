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Наставник Германии не видит смысла возвращать Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную
Время для молодых
Наставник сборной Германии Йоахим Лев посетил пресс-конференцию накануне матча против Чехии.
"На данный момент, я планирую обходиться без Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Если перед Евро будут проблемы с игроками, много травм, то я могу пересмотреть решение. Но пока я не вижу смысла их вызывать.
Критика в мой адрес? У нас был тяжелый 2018-й год, но после мы вновь стали возвращаться на высокий уровень. Мы учимся на своих ошибках и учимся доверять молодым игрокам, которые этого заслуживают", - приводит слова наставника пресс-служба "Бундестим".
Отметим, что совсем скоро Германия сыграет против Украины в Лиге Наций.
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