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ЛН. Швейцария - Испания 1:1. Украина - в зоне досягаемости, или Когда Рамос не решает
Серхио не реализовал в матче два пенальти
Швейцария в первом круге проиграла Испании, но почувствовала вкус игры. Испанцы позволяли владеть мячом, создавать моменты и претендовать на успех. Тот привкус Швейцария сохранила и перенесла на сегодняшний матч – играла безо всякого страха перед фаворитом. Высокий прессинг максимально усложнял испанцам жизнь, а созданные впереди моменты уже не были холостыми. Как следствие – хороший для Швейцарии итоговый результат и еще одно подтверждение того, что Испания не является безупречной.
Хозяева начали с позиции силы. Швейцарцы завладели территорией и мячом, после чего не сложно было найти пути к воротам Унаи Симона. Но действительно острый момент удалось создать лишь на 18-й минуте, когда Шакири пробил после передачи Эмболо. К тому времени Швейцария уже могла пропустить дважды, ведь раньше Ольмо и Ферран Торрес завершали атаки испанцев ударами. Забей гости – и можно было бы говорить о классе сборной Испании. А так говорим о настойчивости и трудолюбии подопечных Петковича.
Игра была интересной и насыщенной. На удар Сеферовича своим выстрелом ответил Оярсабаль. Впоследствии опасно бил Фабиан Руис, а хозяева едва не отправили мяч в сетку усилиями Родригеса после удара со штрафного – Симон потянул. Может показаться, что на поле было равновесие, но один маневр за спину Испания все же пропустила. Не сумев перестроиться с атаки на оборону, испанцы оставили свободную зону на правом фланге. Эмболо ворвался туда и выполнил передачу, Фройлер в касание пробил почти в "девятку". Безупречно разыграно.
Финальный отрезок первого тайма Испания провела с давлением на ворота Зоммера. Оярсабаль неплохо пробил из выгодной позиции, но голкипер среагировал. А через мгновение после подачи углового и сбрасывания от Мерино немыслимо не попал по воротам Ферран Торрес – с нескольких метров он отправил мяч не в пустой угол ворот, а мимо стойки.
Испанцы не потеряли азарта во время перерыва. Напротив, выслушав тренерские установки и нотации, гости вышли на второй тайм еще более заряженными. Настолько, что даже забыли об обороне. В одном из эпизодов Симон вышел далеко из ворот и ошибся, мячом завладел Сеферович и пробил по полу-пустой рамке. Испанию спас Серхио Рамос, которому банально повезло оказаться в нужном месте.
Свои геройства Серхио продолжил и дальше. Уже в следующей атаке после подачи углового Рамос пробил по воротам и попал с близкого расстояния в руку Рикардо Родригеса. Несмотря на то, что футболист сборной Швейцарии находился спиной к мячу, Коллум назначил пенальти. Однако на этом заслуги Серхио иссякли – ударом с отметки лидер "Фурии Рохи" не переиграл Зоммера, рискуя навлечь на себя гнев болельщиков. Идеальный шанс, быстрый темп, но проигрышный для Испании счет.
Швейцария больше практически не атаковала, а Испания готовила фундамент для финального штурма. Хотя начала его раньше, чем бывает в традиционных случаях. Сам Бог велел. Точнее, Мората, который, открываясь под передачу из глубины, перед чужими воротами был сбит Эльведи. Для защитника Швейцарии это была вторая желтая, для Серхио Рамоса – второй шанс забить с пенальти.
Но и во второй раз капитан Испании бездарно упустил возможность. Удивила уверенность, которая позволила Рамосу после первой неудачной попытки снова подойти к мячу. Еще больше удивила самоуверенность – снова удар низом, снова слабо, снова бесхитростно. Это была какая-то пародия на "паненку". Гвардейский рекорд Рамоса среди игроков европейских сборных оказался омраченным.
Капитану немного отлегло от сердца, когда его партнеры все же сравняли счет. Левым флангом пошла атака, обескровленная линия обороны сборной Швейцарии поднялась слишком высоко, и Регилон получил достаточно пространства и свободы для работы с мячом. Точная передача на Морено застала нападающего аккуратно на линии офсайда – без ВАРа невозможно определить, был ли Херард "вне игры". Удар – и 1:1.
В конце Испания атаковала большими силами. Даже Унаи Симон дважды приходил к владениям Зоммера. Но ничья – это максимум, что удалось получить Испании. Команда Луиса Энрике не побеждает уже в трех матчах подряд. А Швейцария осталась в игре. Отставание от Украины перед лобовым матчем шестого тура – три очка. Победа 1:0, 2:1 или любая другая с разницей в два мяча или больше – и из дивизиона А вылетит команда Андрея Шевченко.
Лига наций. Дивизион А. Группа 4. 5 тур
Швейцария. Базель. "Сент Якоб-Парк"
Арбитр в поле - Уильям Коллум (Шотландия)
Швейцария - Испания 1:1
Голы: Фройлер 26 - Морено 89
Швейцария: Зоммер - Фернандес, Эльведи, Аканжи, Родригес - Шакири (Сов 72), Джака, Фройлер, Цубер (Штеффен 72) - Эмболо (Мехмеди 90) - Сеферович (Омерагич 85)
Испания: Симон - Роберто, Рамос, Пау Торрес, Регилон - Мерино (Морено 81), Бускетс (Коке 73) - Ферран Торрес, Руис (Мората 56), Ольмо (Каналес 73) - Оярсабаль (Траоре 73)
Предупреждения: Эльведи 15, Эмболо 58, Фройлер 71, Эльведи 79
Удаление: Эльведи 79 (две желтых)
Нереализованные пенальти: Рамос 59 (вратарь), Рамос 80 (вратарь)
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