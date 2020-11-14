ЛН. Швейцария - Испания 1:1. Украина - в зоне досягаемости, или Когда Рамос не решает

Швейцария в первом круге проиграла Испании, но почувствовала вкус игры. Испанцы позволяли владеть мячом, создавать моменты и претендовать на успех. Тот привкус Швейцария сохранила и перенесла на сегодняшний матч – играла безо всякого страха перед фаворитом. Высокий прессинг максимально усложнял испанцам жизнь, а созданные впереди моменты уже не были холостыми. Как следствие – хороший для Швейцарии итоговый результат и еще одно подтверждение того, что Испания не является безупречной.

Хозяева начали с позиции силы. Швейцарцы завладели территорией и мячом, после чего не сложно было найти пути к воротам Унаи Симона. Но действительно острый момент удалось создать лишь на 18-й минуте, когда Шакири пробил после передачи Эмболо. К тому времени Швейцария уже могла пропустить дважды, ведь раньше Ольмо и Ферран Торрес завершали атаки испанцев ударами. Забей гости – и можно было бы говорить о классе сборной Испании. А так говорим о настойчивости и трудолюбии подопечных Петковича.

Игра была интересной и насыщенной. На удар Сеферовича своим выстрелом ответил Оярсабаль. Впоследствии опасно бил Фабиан Руис, а хозяева едва не отправили мяч в сетку усилиями Родригеса после удара со штрафного – Симон потянул. Может показаться, что на поле было равновесие, но один маневр за спину Испания все же пропустила. Не сумев перестроиться с атаки на оборону, испанцы оставили свободную зону на правом фланге. Эмболо ворвался туда и выполнил передачу, Фройлер в касание пробил почти в "девятку". Безупречно разыграно.

Финальный отрезок первого тайма Испания провела с давлением на ворота Зоммера. Оярсабаль неплохо пробил из выгодной позиции, но голкипер среагировал. А через мгновение после подачи углового и сбрасывания от Мерино немыслимо не попал по воротам Ферран Торрес – с нескольких метров он отправил мяч не в пустой угол ворот, а мимо стойки.

Испанцы не потеряли азарта во время перерыва. Напротив, выслушав тренерские установки и нотации, гости вышли на второй тайм еще более заряженными. Настолько, что даже забыли об обороне. В одном из эпизодов Симон вышел далеко из ворот и ошибся, мячом завладел Сеферович и пробил по полу-пустой рамке. Испанию спас Серхио Рамос, которому банально повезло оказаться в нужном месте.

Свои геройства Серхио продолжил и дальше. Уже в следующей атаке после подачи углового Рамос пробил по воротам и попал с близкого расстояния в руку Рикардо Родригеса. Несмотря на то, что футболист сборной Швейцарии находился спиной к мячу, Коллум назначил пенальти. Однако на этом заслуги Серхио иссякли – ударом с отметки лидер "Фурии Рохи" не переиграл Зоммера, рискуя навлечь на себя гнев болельщиков. Идеальный шанс, быстрый темп, но проигрышный для Испании счет.

Швейцария больше практически не атаковала, а Испания готовила фундамент для финального штурма. Хотя начала его раньше, чем бывает в традиционных случаях. Сам Бог велел. Точнее, Мората, который, открываясь под передачу из глубины, перед чужими воротами был сбит Эльведи. Для защитника Швейцарии это была вторая желтая, для Серхио Рамоса – второй шанс забить с пенальти.

Но и во второй раз капитан Испании бездарно упустил возможность. Удивила уверенность, которая позволила Рамосу после первой неудачной попытки снова подойти к мячу. Еще больше удивила самоуверенность – снова удар низом, снова слабо, снова бесхитростно. Это была какая-то пародия на "паненку". Гвардейский рекорд Рамоса среди игроков европейских сборных оказался омраченным.

Капитану немного отлегло от сердца, когда его партнеры все же сравняли счет. Левым флангом пошла атака, обескровленная ​​линия обороны сборной Швейцарии поднялась слишком высоко, и Регилон получил достаточно пространства и свободы для работы с мячом. Точная передача на Морено застала нападающего аккуратно на линии офсайда – без ВАРа невозможно определить, был ли Херард "вне игры". Удар – и 1:1.

В конце Испания атаковала большими силами. Даже Унаи Симон дважды приходил к владениям Зоммера. Но ничья – это максимум, что удалось получить Испании. Команда Луиса Энрике не побеждает уже в трех матчах подряд. А Швейцария осталась в игре. Отставание от Украины перед лобовым матчем шестого тура – три очка. Победа 1:0, 2:1 или любая другая с разницей в два мяча или больше – и из дивизиона А вылетит команда Андрея Шевченко.



Лига наций. Дивизион А. Группа 4. 5 тур

Швейцария. Базель. "Сент Якоб-Парк"

Арбитр в поле - Уильям Коллум (Шотландия)

Швейцария - Испания 1:1

Голы: Фройлер 26 - Морено 89

Швейцария: Зоммер - Фернандес, Эльведи, Аканжи, Родригес - Шакири (Сов 72), Джака, Фройлер, Цубер (Штеффен 72) - Эмболо (Мехмеди 90) - Сеферович (Омерагич 85)

Испания: Симон - Роберто, Рамос, Пау Торрес, Регилон - Мерино (Морено 81), Бускетс (Коке 73) - Ферран Торрес, Руис (Мората 56), Ольмо (Каналес 73) - Оярсабаль (Траоре 73)

Предупреждения: Эльведи 15, Эмболо 58, Фройлер 71, Эльведи 79

Удаление: Эльведи 79 (две желтых)

Нереализованные пенальти: Рамос 59 (вратарь), Рамос 80 (вратарь)