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Яремчук: Я могу удержать свое место в сборной только с помощью голов

Лига наций УЕФА
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Форвард прокомментировал игру с Германией

Яремчук: Я могу удержать свое место в сборной только с помощью голов
Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после поражения от Германии (3:1).

"Забивать - это моя работа. Только так я могу удержать свое место в сборной. Нужно хорошо работать в клубе и в сборной, а также быть к себе требовательным.

В матче с Польшей у нас было много моментов. С Германией также много моментов. С одной стороны, это радует, а с другой - есть проблемы с реализацией.

Считаю, что против таких хороших команд создать много моментов - довольно неплохо", - сказал Яремчук в эфире ТК "Футбол".

Вчерашний гол стал для Яремчука первым в последних 7 матчах за "желто-синих". Всего на его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 19 играх под руководством Андрея Шевченко.

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В статье: Украина Роман Яремчук
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