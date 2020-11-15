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Яремчук: Я могу удержать свое место в сборной только с помощью голов
Форвард прокомментировал игру с Германией
Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после поражения от Германии (3:1).
"Забивать - это моя работа. Только так я могу удержать свое место в сборной. Нужно хорошо работать в клубе и в сборной, а также быть к себе требовательным.
В матче с Польшей у нас было много моментов. С Германией также много моментов. С одной стороны, это радует, а с другой - есть проблемы с реализацией.
Считаю, что против таких хороших команд создать много моментов - довольно неплохо", - сказал Яремчук в эфире ТК "Футбол".
Вчерашний гол стал для Яремчука первым в последних 7 матчах за "желто-синих". Всего на его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 19 играх под руководством Андрея Шевченко.
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