Яремчук: Я могу удержать свое место в сборной только с помощью голов

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после поражения от Германии (3:1).

"Забивать - это моя работа. Только так я могу удержать свое место в сборной. Нужно хорошо работать в клубе и в сборной, а также быть к себе требовательным.

В матче с Польшей у нас было много моментов. С Германией также много моментов. С одной стороны, это радует, а с другой - есть проблемы с реализацией.

Считаю, что против таких хороших команд создать много моментов - довольно неплохо", - сказал Яремчук в эфире ТК "Футбол".