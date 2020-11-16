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Автор гола в ворота Испании с Украиной не сыграет. Тренер Швейцарии вызвал еще троих игроков
У соперника сине-желтых тоже кадровые проблемы
После игры с Испанией сборная Швейцарии потеряла четырех игроков. Положительные тесты на COVID-19 сдали Джордан Лотомба из "Ниццы" и Сильвен Видмер из "Базеля", кроме того Нико Эльведи из менхенгладбаской "Боруссии" и Ремо Фройлер из "Аталанты" (именно он забил в ворота Испании в прошлом матче) игру с Украиной пропустят из-за дисквалификаций.
Поэтому главный тренер Владимир Петкович вызвал троих новых игроков. В частности, состав Швейцарии пополнили полузащитник Мишель Эбишер из "Янг Бойз", полузащитник "Базеля" Пайтим Касами, а также защитник "Боруссии" Менхенгладбах Михаэль Ланг, сообщает сайт Швейцарского футбольного союза. Сейчас в команде 23 футболиста.
Напомним, матч Швейцария - Украина состоится во вторник, 17 ноября. Начало игры в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка. Добавим, что сейчас Украина опережает Швейцарию на три очка, однако в случае победы 1:0, 2:1 или с большей разницей мячей, именно швейцарская команда останется в дивизионе А, тогда как сине-желтые будут вынуждены перейти в дивизион В.
Ранее стало известно, что Андрей Шевченко вызвал еще трех игроков на замену Цыганкову, Ярмоленко, Коваленко и Сидорчуку, которые еще перед игрой с Германией сдали положительные тесты на коронавирус. К сине-желтым должны присоединиться Сергей Булеца и Александр Назаренко из "Днепра-1", а также Геннадий Судаков из "Шахтера".
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