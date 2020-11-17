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Зидан начинает нервничать. Рамос получил травму в матче против Германии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Не доиграл даже первый тайм

Зидан начинает нервничать. Рамос получил травму в матче против Германии
UA-Футбол
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В центральном матче дня сборная Испании играет против Германии. Команда Луиса Энрике забила три гола в первом тайме, сделав весомую заявку на первое место в группе.

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Не обошлось без травм. Еще в первом тайме был заменен Серхио Рамос, после того как потянул заднюю поверхность. Его место занял Эрик Гарсия.

В текущем сезоне капитан Испании и "Реала" сыграл 12 матчей и забил пять голов.

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В статье: Серхио Рамос Испания Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
17.11.2020 в 22:47
Таких и не жалко, учитывая сколько он других покалечил. Но всё равно здоровья ему.
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