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Зидан начинает нервничать. Рамос получил травму в матче против Германии
Не доиграл даже первый тайм
В центральном матче дня сборная Испании играет против Германии. Команда Луиса Энрике забила три гола в первом тайме, сделав весомую заявку на первое место в группе.
Не обошлось без травм. Еще в первом тайме был заменен Серхио Рамос, после того как потянул заднюю поверхность. Его место занял Эрик Гарсия.
???? - Sergio Ramos has to go off. Pulled his hamstring. Another victim of this International break. pic.twitter.com/wDn9Fe8Jeq— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) November 17, 2020
В текущем сезоне капитан Испании и "Реала" сыграл 12 матчей и забил пять голов.
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