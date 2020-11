Зидан начинает нервничать. Рамос получил травму в матче против Германии

В центральном матче дня сборная Испании играет против Германии. Команда Луиса Энрике забила три гола в первом тайме, сделав весомую заявку на первое место в группе.

Не обошлось без травм. Еще в первом тайме был заменен Серхио Рамос, после того как потянул заднюю поверхность. Его место занял Эрик Гарсия.

???? - Sergio Ramos has to go off. Pulled his hamstring. Another victim of this International break. pic.twitter.com/wDn9Fe8Jeq