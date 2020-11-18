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"Время вернуть Боатенга". Озил жестко потроллил Лева после позора сборной Германии

Лига наций УЕФА
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Подумайте сами, 6:0, что было с обороной?!

"Время вернуть Боатенга". Озил жестко потроллил Лева после позора сборной Германии
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Хавбек лондонского "Арсенала" Месут Озил коротко прокомментировал разгромное поражение национальной сборной Германии в поединке 6-го тура Лиги наций против Испании (0:6). В своем Твиттере немец намекнул на проблемы Бундестим в защите:

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"Время вернуть Жерома Боатенга".

Напомним, Йоахим Лев отказался от услуг защитника "Баварии" почти 2 года назад. Наставник маншафт желал омолодить ростер немецкой сборной. Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги наций Испания сыграет в финале четырех, Германия финишировала второй в квартете. Судьба поединка Швейцария – Украина станет известна в ближайшее время.

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В статье: Германия Йоахим Лев Месут Озил Джером Боатенг Лига Наций Жером Боатенг
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