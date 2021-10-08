Возвращение Кубка Европы. Акценты зрителя на полуфиналах Лиги наций

В свое время автор был в рядах первых и, наверное, самых яростных критиков проекта нового турнира. Сегодня уже не имеет значения почему, и какие при этом приводились аргументы. Ибо, наблюдая за Лигой наций на протяжении двух ее первых циклов, я понял: она не только имеет право на жизнь, но и нужна нам – любителям футбола.

Особенно когда речь идет о финальном турнире дивизиона А. Просмотр полуфиналов позавчера и вчера еще раз убедил в этом. Лига наций не просто заполняет паузу между главными состязаниями для сборных, не только служит полигоном для экспериментов. В Европе к ней относятся достаточно серьезно, и она, если хотите, даже самодостаточна.

С другой стороны, на верхушке ее пирамиды команды лихо сражаются за титул – пусть и третий по рангу – и делают это раскованно, чего зачастую не позволяет на этой стадии довлеющая над ними ответственность в Кубке мира и Евро. Для тех же, кому важнее всего сама Игра, а не кто в ней выиграет, финал четырех Лиги наций – сущий праздник.

Благодаря самой системе ее проведения, в числе лучших не могут оказаться левые пассажиры, удачно поймавшие волну в конкретный момент времени. В высшем дивизионе играют лишь действительно сильнейшие команды Европы, и, чтобы пройти в финал, нужно выдержать их конкуренцию. Слава Богу, никакой американской мечты.

При этом любопытно, что состав финалистов во втором розыгрыше трофея полностью обновился, в сравнении с первым. Напомню, что два года назад четверка лучших финишировала в следующем порядке: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария. И это тоже звучало громко, а смотрелось живо.

Нынче в Италии сошлись четыре даже более маститых соперника, представившие четыре разных стадии последнего Евро. Французы там выбыли в 1/8 финала, бельгийцы – в четвертьфинале, испанцы – в полуфинале, а итальянцы выиграли турнир. Но при этом Франция остается действующим чемпионом мира, а Бельгия – призером Мундиаля.

В отличие от первого финального турнира ЛН, где у меня были совершенно четкие предпочтения, каждый из нынешней четверки вызывал симпатии зрителя в той или иной степени. Немного поразмышляв, решил, что для пущего интересу буду болеть за Испанию и Бельгию. И потому что они формальные андердоги, и потому что обычно они веселее.

Если кому-то это интересно, то исторически раньше всего (из этих команд) начал болеть как раз за французов с итальянцами – уже почти сорок лет назад. Любовь к Италии закончилась на ЧМ-90 – когда они вернулись к махровому катеначчо, и воспряла на Евро-12 – когда они, к счастью, от него вновь ушли.

Франция парадоксально привлекала до тех пор, пока не начала выигрывать все подряд. Эта команда играла уже в другой футбол – более эффективный, но менее эффектный, по сравнению с «мушкетерами» Мищеля Идальго. Испанцы, напротив, начали вызывать мои симпатии на стыке веков. А бельгийцы – пожалуй, лишь где-то в последнее десятилетие.

В любом случае, полуфиналы ожидал с интересом. И не разочаровался, получил удовольствие. Даже испытал какие-то давно забытые ощущения: вкус футбола в чистом виде что ли?

Оба матча были ярким зрелищем, но Бельгия с Францией, конечно, превзошли первый полуфинал. Возможно, даже раза в полтора – если говорить об опасных моментах. И если их второй тайм стал лучшим из четырех полуфинальных, то игра Италии с Испанией после перерыва напротив, была наименее содержательной. Но только в сравнении.

Смею утверждать, что удаление Бонуччи и последовавший за ним через пять минут второй гол испанцев в раздевалку, на самом деле, подвели черту под результатом игры. Все, что было потом у итальянцев – уникальный шанс, фактически подаренный небрежностью соперника, и позволивший забить гол престижа.

Второй полуфинал был гораздо более богат на интригу. Забив еще до перерыва дважды за четыре минуты, бельгийцы, казалось, уверенно шли к успеху. Но в середине второго тайма французы в течение семи минут «съели» эту фору. А незадолго до финального свистка, на 90-й минуте удар Тео Эрнандеса принес им поистине чемпионский камбэк.

Назову закономерной не только победу Франции, но и разницу в один мяч, с которой она была одержана. Исходя из пропорции голевых моментов, команда Дешама была сильнее бельгийцев ровно на один гол. Тогда как преимущество Испании над Италией – по этому же критерию, а не чисто визуальное – было не настолько очевидным.

Другое дело, что моменты испанцев были острее, чем у соперника. В любом случае, и этот результат можно счесть логичным. Так или иначе. Например, они могли удвоить счет уже две минуты спустя после первого гола – когда неудачно сыгравшего Доннарумму подстраховал Бонуччи, выбивший на угловой мяч, отскочивший от стойки ворот.

Впрочем, через четверть часа в штангу отбил мяч уже Симон – после удара Бернардески: так итальянцы могли сравнять счет. Так что Фортуна где-то должок и вернула, хотя у итальянских ворот оно смотрелось вроде бы и опаснее. Ну а крестовину от Погба в другом полуфинале можно бы и забыть: французы таки-забили победный мяч на той же минуте.

Отрадно, что судейство никак не сказалось на результате. А могло бы – во втором случае. Если бы не вмешательство ВАРа, то очень на то похоже, что немец Зиберт и пенальти, с которого Франция счет сравняла, не назначил бы, и второй гол Лукаку в ее ворота на 87-й минуте засчитал бы. То есть, без видеоподсказок выиграла бы Бельгия.

У россиянина Карасева настолько сложных эпизодов в игре Италии с Испанией не возникало. Бонуччи же был удален абсолютно по делу. Что называется, и к Юстасу не ходить.

По мне, самой яркой личностью полуфиналов стал Мбаппе. Возможно, фрагменты игры с его участием были не всегда самыми острыми, да и забил с пенальти. И все же это был самый креативный участник матча, как на мой взгляд. Следующим назвал бы испанца Алонсо из первого полуфинала. А в тройку включил бы его партнера Оярсабаля.

Обязательно следует упомянуть и автора дубля в ворота Италии – Феррана Торреса. А из представителей вратарского цеха мне больше других запомнился француз Льорис с тремя приличными сэйвами. В составах проигравших команд, по большому счету, на уровне перечисленных футболистов выделить некого.

Как ни крути, а в итоге наибольшие мои симпатии буквально завоевали те, кому собирался сопереживать менее всего – чемпионы мира. Французы во втором тайме были чертовски хороши. Скажу так: бельгийцы понравились наравне с испанцами. И я все-таки сожалею об их неудаче. А вот итальянцы откровенно разочаровали. На своем-то поле.

Нам следует помнить и о том, что Испания столкнулась с наибольшими кадровыми проблемами. Не говоря уже о том, что в команде полным ходом идет процесс смены поколений. Еще и поэтому в финале я однозначно буду на стороне команды Энрике. А еще потому, что Франция и без того явный фаворит. Хотя и отдаю ей должное по игре.

Не возьмусь судить, насколько нужен вообще утешительный финал за третье место. Нокаут-система плей-офф сделала футбол таки подобием бокса, а там побитые в полуфиналах делят «бронзу» между собой. На том же Евро все-таки не зря отказались от финала неудачников: в нем психология уже не та, иные даже круто меняют состав.

Словом, предлагаю в следующий раз тут говорить только о финальном поединке. Но это не значит, что нужно проигнорировать «бронзовый» матч, не смотря его вовсе. Ведь он вполне может подарить зрителю положительные эмоции. Классически послужив разогревом перед тем, как подадут главное блюдо из меню Лиги наций.

Смотрел эти полуфиналы и думал, что же они мне напоминают, вызывая смутные аналогии и ассоциации с, казалось бы, давно забытым? Слущайте, а ведь такой финал четырех, по сути, копирует формат финальной части Кубка Европы. Который разыгрывался в таком виде первые пять турниров.

А знаете ли вы, кстати, что первые два его цикла прошли под названием: Кубок европейских наций? Затем его уже назвали чемпионатом Европы. А удобное сокращение «Евро» появилось еще позже. Так вот, я словно окунулся в те славные времена – сорок пять лет назад, когда влюбился в футбол еще ребенком.

Когда в финальном турнире ценилось качество: туда попадали действительно сильнейшие. Даже когда его в 80-е расширили до восьми команд-участниц, ими становились лишь победители групп плюс страна-хозяйка. Но, извините, в роли хозяев тогда выступали Италия, Франция, Германия. А потом пошло-поехало…

Лига наций хороша именно этим: она является прообразом подлинного чемпионата Европы – в котором отбор не должен быть сиюминутным, это именно Клуб сильнейших: не закрытый, с ротацией, но для вхождения в который нужно пройти последовательный ряд уровней. И именно это гарантирует нам зрелище Большого Футбола.

Немаловажно, что команды играют в этой пульке всего по два матча. Это дает им возможность не заниматься выстраиванием турнирной стратегии (что зрителю, к слову, совершенно не интересно), а показать свои лучшие качества здесь и сейчас. Что, собственно, нам от них и нужно. Плюс та самая раскованность: не Кубок мира продуем!

То есть, если бы Лиги наций не было, ее бы стоило придумать хотя бы для этого. Чтобы у нас появился еще один праздник футбола. Лично меня словно бы вернувший в те времена, когда футбол был, в первую очередь, игрой. А не процессом достижения результата. И да, когда деревья были большими, а трава зеленее…

Вот автор сейчас растекся в дифирамбах, а они в финале возьмут и вернутся к постылому солидному прагматизму – как-никак трофей на кону! Тогда, как говорится, Бог им судья. Но хочется верить, что и в финале мы увидим бесстрашную (а не бестолковую) Испанию и героическую (а не рассудительную) Францию. Душа просит продолжения банкета.

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