Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оярсабаль – о голе Мбаппе: Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд
Килиан не согласен
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник национальной сборной Испании и автор единственного гола "Красной Фурии" в финале Лиги наций Микель Оярсабаль выразил свою точку зрения касательно взятия ворот форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. Напомним, команда Энрике уступила коллективу Манчини в решающем поединке турнира со счетом 1:2. Матч обслуживал английский арбитр Энтони Тэйлор. Цитирует Микеля Marca.
"Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд. Тот, кто ввел это правило, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле".
"Судья посчитал, что Эрик Гарсия дотронулся до мяча. Такое уже случалось со мной. Это правило – то, что необходимо изменить".
Популярное сейчас
- Свитолина на зубах заползает в четвертый круг Индиан-Уэллс
- Испания - Франция 1:2. Видео голов и обзор финала Лиги Наций
- Офсайд был, но и касание было. ВИДЕО, как Мбаппе забил решающий гол в финале Лиги Наций
- ЛН. Бельгия – Франция 2:3. Невероятный камбек во втором тайме подарил трёхцветным путёвку в финал
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО