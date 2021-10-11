Оярсабаль – о голе Мбаппе: Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд

Полузащитник национальной сборной Испании и автор единственного гола "Красной Фурии" в финале Лиги наций Микель Оярсабаль выразил свою точку зрения касательно взятия ворот форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. Напомним, команда Энрике уступила коллективу Манчини в решающем поединке турнира со счетом 1:2. Матч обслуживал английский арбитр Энтони Тэйлор. Цитирует Микеля Marca.

"Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд. Тот, кто ввел это правило, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле".