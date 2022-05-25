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Соперник сборной Украины объявил состав на июньские матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА
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В списке 29 футболистов

Соперник сборной Украины объявил состав на июньские матчи Лиги наций

Фото: ffa.am

Новина українською

Соперник сборной Украины в Лиге наций, команда Армении, начинает подготовку к турниру. Наставник армянской команды Хоакин Капаррос обнародовал список игроков, которые будут готовиться к июньским матчам. В списке 29 футболистов.

Состав сборной Армении:

Вратари: Давид Юрченко ("Алашкерт"), Арсен Бегларян ("Урарту"), Станислав Бучнев ("Пюник"), Генри Авагян ("Нораванк").

Защитники: Вараздат Ароян ("Кадис", Испания), Оганес Амбарцумян ("Анортосис", Кипр), Камо Оганесян ("Астана", Казахстан), Айк Ишханян, Арман Оганесян (оба – "Пюник"), Тарон Восканян ("Алашкерт"), Грайр Мкоян ("Арарат"), Степа Мкртчян (ЦСКА), Жоао Жорди Монрой Арарат ("Ноa"), Жирайр Маргарян ("Урарту").

Полузащитники: Эдуард Сперцян ("краснодар", россия), Хорен Байрамян ("ростов", россия), Эдгар Бабаян ("Вайле", Дания), Тигран Барсегян ("Слован", Словакия), Ваган Бичахчян ("Погонь", Польша), Соломон Удо, Вбеймар Ангуло (оба – "Арарат-Армения"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Оганес Арутюнян ("Пюник"), Рудик Мкртчян, Эдгар Малакян (оба – "Арарат"), Артак Дашян ("Пюник"), Артур Серобян (ЦСКА).

Нападающие: Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Саркис Адамян ("Брюгге", Бельгия).

В преддверии игр сборная Армении проведет тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Он начнется 29 мая.

Напомним, что первый поединок Лиги наций между сборными Украины и Армении состоится 11 июня в Лодзи.

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В статье: Украина Армения Хоакин Капаррос
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Источник:
УАФ

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