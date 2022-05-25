Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Динамо вызван в сборную Словении на матчи Лиги Наций
Последние полгода играл в Польше
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Вингер "Динамо" Беньямин Вербич был вызван в сборную Словении. Об этом сообщает сайт киевлян.
В июне словенцы проведут сразу четыре поединка в Лиге Наций - две игры против Сербии, а также по матчу против Швеции и Норвегии. Вербич - основной игрок сборной, который провел в её составе 40 игр.
Стоит напомнить, что после начала войны на территории Украины Вербич был арендован "Легией". За польский клуб он провел восемь игр без результативных действий.
Популярное сейчас
- Агент Довбика отреагировал на новость о переходе Артема в клуб Серии А
- Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
- СМИ: Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру
- Соперник сборной Украины объявил состав на июньские матчи Лиги наций
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО