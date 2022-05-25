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Вингер Динамо вызван в сборную Словении на матчи Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Последние полгода играл в Польше

Вингер Динамо вызван в сборную Словении на матчи Лиги Наций

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич был вызван в сборную Словении. Об этом сообщает сайт киевлян.

В июне словенцы проведут сразу четыре поединка в Лиге Наций - две игры против Сербии, а также по матчу против Швеции и Норвегии. Вербич - основной игрок сборной, который провел в её составе 40 игр.

Стоит напомнить, что после начала войны на территории Украины Вербич был арендован "Легией". За польский клуб он провел восемь игр без результативных действий.

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В статье: Словения Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо

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