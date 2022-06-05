Неудобный соперник для трёх львов. Видео гола и обзор матча Венгрия - Англия 1:0

Финалист чемпионата Европы новый розыгрыш Лиги наций начал с неожиданного поражения в Венгрии. Учитывая, что в группе с англичанами также играют Италия и Германия, шансы "трёх львов" на выход в Финал четырёх турнира серьёзно просели, и исправлять ситуацию нужно будет в прямых стычках с топ-сборными. Венгрия считается в своём квартете главным аутсайдером и коллективом, который должен будет по итогам группового этапа вернуться в Лигу B. Однако эти три очка дарят болельщикам сборной небольшую надежду, что ещё на сезон удастся сохранить место в дивизионе сильнейших.

Лига наций, группа А3, первый тур. Будапешт, “Пушкаш Арена”

Венгрия – Англия 1:0

Гол: Собослай 66 (пен.)