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Неудобный соперник для трёх львов. Видео гола и обзор матча Венгрия - Англия 1:0
После ЧМ-2022 англичане не смогли обыграть венгров в Лиге наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Венгрия – Англия 1:0
Гол: Собослай 66 (пен.)
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