Испанец Капаррос - главное оружие Армении. Он убрал культ Мхитаряна и ведет сборную к лучшему результату в истории

Сборная Армении никогда не вызывала особого пиетета. Обычный середняк, в истории которого была одна четко очерченная звезда – это все, что скажет обычный зритель. Впрочем, недавний триумф над Ирландией (1:0), а также попытка посоревноваться с Шотландией, еще раз показали команду в отличном свете.

Разрушителем закоренелых стереотипов стал Хоакин Капаррос — 66-летний испанец, известный прежде всего продуктивным сотрудничеством с "Севильей" и "Атлетиком" Бильбао. В 2020-м этот футбольный пилигрим (биография тренера насчитывает ряд клубов Ла Лиги, а также период в Швейцарии и Катаре) приехал в Армению. Так сложилось, что благодаря ему сборная заметно ожила и теперь выглядит не столь легкой добычей. Что изменилось?

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Капаррос "убил" культ Генриха Мхитаряна

До недавнего времени Армения неотъемлемо ассоциировалась с Генрихом Мхитаряном. Бывший горняк был иконой местного разлива, лучшим голеадором, лидером на поле и в раздевалке. Это все хорошо, но к Капарросу упорно игнорировалась существовавшая годами проблема — мхитарянзависимость.

Внутри сборной всегда были трудности с самоидентификацией. Как только начинался хоть какой-то отборочный цикл, футболисты дрались не за себя, а за то, чтобы "Генрих уехал на чемпионат мира". Можно заметить: поскольку подбор исполнителей не убеждал, часто полузащитник производил результат самостоятельно. Мол, какие претензии?

Мхитарян точно не виноват, что он таков. Виновны предыдущие тренеры, которые годами подстраивали под него остальных партнеров — наконец, коллектив не стал коллективом и этим методично закапывал свой потенциал. Капаррос понимал, с чем ему придется встретиться, и потому говорил максимально откровенно: мы — единое целое, а не отдельный винтик, даже если он имеет наибольшую ценность.

“Благодаря менталитету и настроению нам удастся быть настоящей семьей. Сборная не может зависеть от одного или двух игроков, не подстраиваясь под них. Здесь используется принцип, который мы обсуждали в самом начале — походить на настоящую футбольную команду и лучше задействовать каждого игрока”.

Ради этого Хоакин отказался от закореневшего и потому прогнозируемого рисунка 4-2-3-1. Схема удобна персонально для Генриха, коуч ее не отбросил окончательно, однако применил следующие варианты: 4-4-2, 4-1-3-2, 5-4-1 и 5-3-2. Объяснение простое: для повышения конкурентоспособности требуется универсализация, причем немедленная.

“Мы не можем всегда доминировать на поле, поскольку нет соответствующих игроков. Однако мы можем играть в вертикальный и прессинговый футбол. Наш стиль не должен зависеть от некоторых исполнителей. Нам требуется командный дух и поведение на поле. Игра длится всего 90 минут, поэтому следует менять стратегии. Нам нужно знать собственную стратегию и подходы, и нас узнают по идентичности, которую мы формируем”.

Манипуляции с тактикой, ее своевременная корректировка в поединке, психологическая подготовка, тщательное изучение соперника и умение сбалансированно тратить силы принесли положительные дивиденды.

В Лиге наций 2020/21 Армения воочию продемонстрировала, чему ее научил Капаррос. Все 9 мячей были забиты разными людьми - Адамяном, Амбарцумяном, Байрамяном, Барсегяном, Вбеймаром, Казаряном, Карапетяном, Оганесяном и Мхитаряном. Коллективизм? Еще какой.

К тому же, несмотря на скупость ресурсов, Хоакин расширил глубину состава, вызвав на сегодняшний день более 20 новичков. Мало кто верил, что ему удастся наладить организационные нюансы, однако сборная лишена конфликтов, мотивирована и окружена надлежащей атмосферой. Как написало одно из местных изданий, Капаррос — это тот специалист, которому следует доверять и молча ждать успеха.

Что касается Мхитаряна, он спокойно принял новые правила игры. Будучи травмированным, плеймейкер пропустил первое знакомство с коучем, почти весь розыгрыш Лиги наций и начало квалификации ЧМ-2022. Когда же восстановился, убедился, что методика работает: какой смысл спорить, если немалый отрезок команда успешно преодолела без него?

В начале марта Генрих, измученный постоянными повреждениями, завершил карьеру в сборной. Армянское сообщество с сожалением восприняло новость, однако не посыпало голову пеплом — Капаррос успел выделить новых действующих лиц (Ароян, Сперцян, Байрамян, Юрченко) и таким образом заложил довольно жесткий фундамент. Иначе мы не увидели бы такой устойчивости против вышеупомянутой Ирландии.

Капаррос сделал маленький шаг для Европы, но гигантский скачок для Армении

Какие бы хитроумные вещи ни придумывал тренер, главным мерилом его успеваемости является результат. Чем может похвастаться Хоакин? Неплохими промежуточными результатами, которые на практике показали верность его идеям и привлекли внимание широкой общественности.

Добрая часть футбольного коммьюнити до сих пор скептически оценивает Лигу наций и сомневается в ее необходимости, однако выход Армении в дивизион B послужил для нее хорошим имиджевым шагом. В прошлой кампании сборная померялась силами с Северной Македонией (новопеченным участником Евро-2020), Грузией и Эстонией, в результате чего набрала 11 очков. Собственно, это повышение в классе и позволило команде со временем встретить Украину.

“Это стало огромным достижением. Это также сказалось на уверенности игроков. Футболистам удалось засветиться на футбольной карте Европы. Люди сейчас говорят об игроках из Армении. Доказательством этого является переход одного из наших капитанов - Вараздата Арояна в испанскую лигу, элитный чемпионат, где о его подписании сообщил "Кадис", - пояснил Капаррос.

Хорошо-хорошо, опустим Лигу наций (хотя для Армении турнир определенное время служил потенциальной щелью для ЧМ-2022, пока не определились два лучших претендента — Австрия и Чехия).

Поговорим подробнее о квалификации в Катар, где Хоакин тоже удивил. 9 зачетных баллов после трех стартовых туров (подчеркнем, без Мхитаряна) и лидерство в секстете J – вряд ли кто-то мог поверить в такое развитие событий при наличии Германии, Северной Македонии, Румынии и Исландии. Если Лихтенштейн воспринимался однозначно легким соперником, а немцы – справедливым фаворитом, то остальные конкуренты – крепкие середняки с опытом международных соревнований.

Так что экватор дистанции был преодолен довольно уверенно — несмотря на разгром, устроенный "бундестим" (0:6), Армения все равно излучала сдержанный оптимизм. Полностью испарившийся во второй части: во-первых, команда не дожала там, где надо, и потеряла ценные очки (допустила камбек Лихтенштейна и Исландии). Во-вторых, досадный проигрыш Румынии (0:1) намекнул на эмоциональный дисбаланс и был подтвержден против Северной Македонии (0:5) и Германии (1:4). После последнего матча Капаррос описал пройденный этап.

“Мы не были в хорошем психологическом состоянии после поражения Северной Македонии, но команда смогла собраться. Я думаю, что итоговый счет не так справедлив, у нас не может быть столько пропущенных голов. Я поздравляю наших болельщиков, потому что этот подбор игроков внушал большие надежды на протяжении многих месяцев, у нас был теоретический шанс забронировать место на чемпионате мира до предыдущей игры с Северной Македонией".

Как итог, сборная финишировала четвертой (12 пунктов), чем повторила личное достижение в отборе к чемпионату мира (такое же место было зафиксировано в 1997-м среди оппонентов — Германия, Украина, Португалия, Северная Ирландия и Албания). Конечно, это специфический пример для гордости, но достаточный, чтобы Капаррос вписал свое имя в историю армянского футбола. Собственно, это дважды подряд отметила армянская федерация, назвав испанца лучшим тренером года (2020, 2021).

Армения быстро и безболезненно адаптировалась к жизни без Мхитаряна, разбудила в себе усыпленный характер, стремится быть разносторонней и потому опасной. Это все еще команда с ограниченными характеристиками, но готовностью учиться и прыгать повыше головы.

Капаррос показал, что можно сражаться против соперников, чья квалификация заметно выше. По словам тренера армяне – очень самоотверженные, эмоциональные и легко входят в кураж, способный нивелировать их слабости. Это произошло против Ирландии, это может произойти и против Украины.