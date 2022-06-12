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"Три льва" на дне. Видео обзор матча Англия - Италия 0:0

Лига наций УЕФА
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Ничья финалистов последнего Чемпионата мира

"Три льва" на дне. Видео обзор матча Англия - Италия 0:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сборная Англии после первого круга нового сезона Лиги наций продолжает замыкать таблицу своей группы в Лиге A. Команда Гарета Саутгейта из трёх игр не выиграла ни одну, забив лишь один гол, и с двумя баллами пока на не почётом четвёртом месте. В первом домашнем поединке "три льва" дома расписали нулевую ничью с Италией. "Скуадра адзурра", к слову, пока выиграла лишь раз, но общая ситуация в таблице позволяет им возглавлять квартет.

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Англия – Италия 0:0

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В статье: Англия Италия
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