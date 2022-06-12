"Три льва" на дне. Видео обзор матча Англия - Италия 0:0

Сборная Англии после первого круга нового сезона Лиги наций продолжает замыкать таблицу своей группы в Лиге A. Команда Гарета Саутгейта из трёх игр не выиграла ни одну, забив лишь один гол, и с двумя баллами пока на не почётом четвёртом месте. В первом домашнем поединке "три льва" дома расписали нулевую ничью с Италией. "Скуадра адзурра", к слову, пока выиграла лишь раз, но общая ситуация в таблице позволяет им возглавлять квартет.

Лига наций, группа А3, третий тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

Англия – Италия 0:0