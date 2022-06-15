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Шапаренко: Усталость усталостью, но это матч сборной - хочется всегда побеждать
К сожалению, не всегда получается
Фото: пресс-служба УАФ
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал матч против Ирландии.
"Непростая игра, насыщенный график, но должны терпеть и играть для болельщиков. Усталость усталостью, но это матч сборной и нужно отдавать себя на все сто процентов. Хочется всегда побеждать.
Штрафной удар? Немного не поднял мяч, плохо пробил. Теперь нужно в следующих играх только побеждать и играть на победу", - заявил Шапаренко.
Набрав семь очков в трех играх, "сине-желтые" идут на первом месте в группе.
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