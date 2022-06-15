Шапаренко: Усталость усталостью, но это матч сборной - хочется всегда побеждать

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал матч против Ирландии.

"Непростая игра, насыщенный график, но должны терпеть и играть для болельщиков. Усталость усталостью, но это матч сборной и нужно отдавать себя на все сто процентов. Хочется всегда побеждать.

Штрафной удар? Немного не поднял мяч, плохо пробил. Теперь нужно в следующих играх только побеждать и играть на победу", - заявил Шапаренко.

Набрав семь очков в трех играх, "сине-желтые" идут на первом месте в группе.