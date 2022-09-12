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Кендзера получил вызов в сборную Польши на сентябрьские матчи Лиги наций
Томаш в обойме главного тренера Кадры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польский защитник "
22 сентября "бело-красные" на стадионе "Народовы" в Варшаве будут принимать сборную Нидерландов, а 25 сентября встретятся с валлийцами в Кардифе.
Сборная Польши выступает в Лиге А Лиги Наций. Перед двумя заключительными турами поляки занимают третье место в своей группе, имея 4 очка. Впереди – Нидерланды (10 очков) и Бельгия (7). Позади – Уэльс (1).
Отметим, что на счету Кендзеры 26 матчей (1 гол) за национальную команду.
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