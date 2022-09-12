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Кендзера получил вызов в сборную Польши на сентябрьские матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Томаш в обойме главного тренера Кадры

Кендзера получил вызов в сборную Польши на сентябрьские матчи Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера получил вызов в национальную сборную своей страны на сентябрьские матчи в Лиге Наций.

22 сентября "бело-красные" на стадионе "Народовы" в Варшаве будут принимать сборную Нидерландов, а 25 сентября встретятся с валлийцами в Кардифе.

Сборная Польши выступает в Лиге А Лиги Наций. Перед двумя заключительными турами поляки занимают третье место в своей группе, имея 4 очка. Впереди – Нидерланды (10 очков) и Бельгия (7). Позади – Уэльс (1).

Отметим, что на счету Кендзеры 26 матчей (1 гол) за национальную команду.

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В статье: Польша Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
12.09.2022 в 20:58
У поляків, виходить негаразди з захисниками, коли стабільно Кендзьору викликають до збірної. Якби він був українцем так навряд би попав у збірну України.
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