Кендзера получил вызов в сборную Польши на сентябрьские матчи Лиги наций

Польский защитник " Динамо " Томаш Кендзера получил вызов в национальную сборную своей страны на сентябрьские матчи в Лиге Наций.

22 сентября "бело-красные" на стадионе "Народовы" в Варшаве будут принимать сборную Нидерландов, а 25 сентября встретятся с валлийцами в Кардифе.

Сборная Польши выступает в Лиге А Лиги Наций. Перед двумя заключительными турами поляки занимают третье место в своей группе, имея 4 очка. Впереди – Нидерланды (10 очков) и Бельгия (7). Позади – Уэльс (1).

Отметим, что на счету Кендзеры 26 матчей (1 гол) за национальную команду.