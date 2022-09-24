Украина - ситуативно первая. Турнирное положение сине-желтых в группе Лиги наций

Сборная Украины в субботу 24 сентября, сыграла очередной матч в рамках дивизиона В Лиги Наций. Команда Александра Петракова разбила на выезде Армению 0:5 и вновь возглавила квартет. Правда, еще не сыграли между собой Шотландия и Ирландия, их поединок начнется в 21:45.

Таким образом сборная Украины сохраняет шансы на выход в дивизион А Лиги Наций. Если Шотландия победит, в последнем туре команде Петракова нужно будет побеждать как раз шотландцев. Если скотты потеряют очки, в последнем туре Украине будет достаточно не проиграть.

Турнирное положение в группе 1 дивизиона В Лиги Наций

# Команда И В Н П М РМ О 1 Украина 5 3 1 1 10-4 +6 10 2 Шотландия 4 3 0 1 9-4 +5 9 3 Ирландия 4 1 1 2 4-3 +1 4 4 Армения 5 1 0 4 2-14 -12 3

Напомним, что матч между сборными Украины и Шотландии состоится 27-го сентября.