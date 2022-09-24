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Украина - ситуативно первая. Турнирное положение сине-желтых в группе Лиги наций
Хорошие шансы на дивизион А
УАФ / Фото Грігора Григоряна
Сборная Украины в субботу 24 сентября, сыграла очередной матч в рамках дивизиона В Лиги Наций. Команда Александра Петракова разбила на выезде Армению 0:5 и вновь возглавила квартет. Правда, еще не сыграли между собой Шотландия и Ирландия, их поединок начнется в 21:45.
Таким образом сборная Украины сохраняет шансы на выход в дивизион А Лиги Наций. Если Шотландия победит, в последнем туре команде Петракова нужно будет побеждать как раз шотландцев. Если скотты потеряют очки, в последнем туре Украине будет достаточно не проиграть.
Турнирное положение в группе 1 дивизиона В Лиги Наций
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|5
|3
|1
|1
|10-4
|+6
|10
|2
|Шотландия
|4
|3
|0
|1
|9-4
|+5
|9
|3
|Ирландия
|4
|1
|1
|2
|4-3
|+1
|4
|4
|Армения
|5
|1
|0
|4
|2-14
|-12
|3
Напомним, что матч между сборными Украины и Шотландии состоится 27-го сентября.
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