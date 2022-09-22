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УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Армения – Украина
Поединок пройдет 24 сентября в Ереване
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет работать на поединке Армения - Украина.
Как сообщает организация, главным арбитром матча назначен португалец Жоау Пинейру. Помогать ему на линиях будут соотечественники - Бруну Алвеш Жезуш та Лусину Майя. Четвертый арбитр - Андре Нарсишу.
Напомним, что матч Лиги наций Армения - Украина состоится 24 сентября в Ереване на стадионе "Республиканский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
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