УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Армения – Украина

В УЕФА определили бригаду арбитров, которая будет работать на поединке Армения - Украина.

Как сообщает организация, главным арбитром матча назначен португалец Жоау Пинейру. Помогать ему на линиях будут соотечественники - Бруну Алвеш Жезуш та Лусину Майя. Четвертый арбитр - Андре Нарсишу.

Напомним, что матч Лиги наций Армения - Украина состоится 24 сентября в Ереване на стадионе "Республиканский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.