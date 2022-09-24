Испания – Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги Наций УЕФА

Уже сегодня в матче 5-го тура Лиги Наций между собой сыграют сборные Испании и Швейцарии. Гости занимают последнее место в группе и вряд ли имеют большую мотивацию на этот поединок, а вот испанцам нужно побеждать, чтобы не потерять первое место в таблице.

В своих последних трех встречах команды не впечатляли результативностью. Осенью 2020-го Испания и Швейцария впервые сыграли в отборе Лиги Наций, тогда на табло была ничья (1:1). Позже, уже летом 2021-го, сборные встретились в матче Чемпионата Европы (1:1). В последней на данный момент встрече Испания все же смогла победить, но с минимальным счетом (1:0).

Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛЧ в субботу, 24-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

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