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Испания – Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги Наций УЕФА

Лига наций УЕФА
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Важный поединок для испанцев на пути к первому месту в группе

Испания – Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги Наций УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Уже сегодня в матче 5-го тура Лиги Наций между собой сыграют сборные Испании и Швейцарии. Гости занимают последнее место в группе и вряд ли имеют большую мотивацию на этот поединок, а вот испанцам нужно побеждать, чтобы не потерять первое место в таблице.

В своих последних трех встречах команды не впечатляли результативностью. Осенью 2020-го Испания и Швейцария впервые сыграли в отборе Лиги Наций, тогда на табло была ничья (1:1). Позже, уже летом 2021-го, сборные встретились в матче Чемпионата Европы (1:1). В последней на данный момент встрече Испания все же смогла победить, но с минимальным счетом (1:0).

Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛЧ в субботу, 24-го сентября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

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Трансляция матча Испания - Швейцария
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В то же время, вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка, которая будет проведена на сайте UA-Football.

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В статье: Лига Наций Национальная сборная Испании Национальная сборная Швейцарии
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