Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Армении: Мы играли против очень сильной команды
Коуч считает итог матча закономерным
Фото: FFA
Главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал
"Мы играли против очень сильной команды. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать. Как итог - проиграли с таким крупным счетом", - рассказал коуч армянской сборной.
После этого матча, на данный момент Украина занимает первое место в группе, Армения - последнее.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:UEFA
Популярное сейчас
- Украина - ситуативно первая. Турнирное положение сине-желтых в группе Лиги наций
- Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Все, кроме новичка из Днепра-1. Известна заявка сборной Украины на матч с Арменией
- Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти