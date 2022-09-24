Тренер Армении: Мы играли против очень сильной команды

Главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал разгромное поражение от Украины в рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций.

"Мы играли против очень сильной команды. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать. Как итог - проиграли с таким крупным счетом", - рассказал коуч армянской сборной.