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Тренер Армении: Мы играли против очень сильной команды

Лига наций УЕФА
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Коуч считает итог матча закономерным

Тренер Армении: Мы играли против очень сильной команды

Фото: FFA

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал разгромное поражение от Украины в рамках 5-го тура дивизиона B Лиги наций.

"Мы играли против очень сильной команды. У нас были голевые моменты, но мы не смогли их реализовать. Как итог - проиграли с таким крупным счетом", - рассказал коуч армянской сборной.

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После этого матча, на данный момент Украина занимает первое место в группе, Армения - последнее.

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В статье: Украина Армения Хоакин Капаррос
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Источник:
UEFA

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