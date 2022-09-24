Лига наций. Сербия - Швеция 4:1. Митрович не оставляет шансов

Сербия очень уверенно разгромила Швецию и сравнялась по количеству очков с Норвегией, которая ранее днем неожиданно уступила Словении. Обе сборные имеют по десять очков, но у Норвегии преимущество в личных встречах после победы в первом туре (1:0). Матч состоится во вторник и Сербии нужно только побеждать. И возможно балканской сборной это придется делать без своего супербомбардира Александара Митровича, который не доиграл игру со Швецией из-за травмы.

Драган Стойкович решил выставить в старте сразу и Митровича, и Душана Влаховича. Присутствие двух таких мощных нападающий в штрафной площадке сборной Швеции безусловно ощущалось. Учитывая еще, что в составе сборной Сербии есть игроки с прекрасным пасом или кроссом вроде Тадича или Костича.

Но неожиданно первый гол в матче забила Швеция. Кулушевски на фланге собрал на себе двух защитников, а затем на него еще стремился налететь центрбек Срдан Бабич. Позиционной ошибкой защитников сборной Сербии воспользовался Классон, открывшись под пас от Кулушевски – 0:1.

Но Швеция была впереди всего три минуты. Ян Андерссон решил выставить непривычную для Швеции схему с тремя центрбеками, и бессмысленность этой затеи подтвердили два гола Митровича в первом тайме. Сначала форвард “Фулхэма” замкнул кросс Живковича, а в конце первой половины игры подачу с углового Тадича.

Между этими двумя голами прекрасные моменты не реализовали Влахович, Тадич, Живкович. Сербия не играла в очень качественный футбол, но Швеция выглядела гораздо хуже, без каких-то идей как атаковать ворота соперника, и пассивно на своей половине поля. Кулушевски и Форсберг растворились на поле. Крайне не хватало гостям Исака.

На старте второго тайма Сербия забила третий гол. Швеция легко потеряла мяч, Тадич отправил его вперед Влаховичу, а форвард “Ювентуса” выполнил разрезную передачу на Митровича, которому удалось избежать офсайда. 3:1.

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???? Make that 5 goals in 3 games...#NationsLeague https://t.co/bJCnGIHkbo — UEFA Nations League (@EURO2024) September 24, 2022

Игра утратила содержание, пока на 70-й минуте Лукич прекрасным ударом поставил точку в результате, а затем травму в борьбе с Линделефом получил Митрович.

4:1 – Сербия и Норвегия разыграют в последнем туре первое место, Словения и Швеция определят неудачника группы.

Лига наций, лига B, группа 4, пятый тур. Белград, “Стадиум Райко Митич”

Сербия – Швеция 4:1

Голы: Митрович 18, Митрович 45+1, Митрович 48, Лукич 70 – Классон 15

Сербия: Ваня Милинкович-Савич – Машович, Стефан Митрович, Бабич – Живкович (Лазович 46), Тадич, Лукич, Сергей Милинкович-Савич, Костич (Илич 85) – Александар Митрович (Рачич 72), Влахович (Йович 90)

Швеция: Ульсен – Линделеф, Хин, Сундгрен – Аугустинссон, Кайюсте (Ольссон 46), Сванберг, Классон (Эланга 64) – Форсберг (Карльстрем 74), Дьекерш (Квайсон 64), Кулушевски (Исхак 85)

Предупреждения: Живкович 24, Сергей Милинкович-Савич 67, Рачич 90+3 – Хин 8