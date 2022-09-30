Жесткие британские барьеры, или почему Петраков в сборной – на своем месте. Аудиомнение #167

Обсуждаем поединок между Украиной и Шотландией. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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А кто прямо сейчас будет лучше Петракова? Александр Васильевич сделал немало: проредил состав без просадки, дал дорогу в сборную многим молодым исполнителям, да и это еще далеко не все. Игровая практика Лунина и Ярмоленко, офсайды Довбика, отношение УАФ и организованная Шотландия – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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