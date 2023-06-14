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Нидерланды - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига наций УЕФА
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Нидерланды - Хорватия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нидерланды - Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нидерланды и Хорватия свой последний официальный матч провели на ЧМ-1998 во Франции, когда в битве за третье место "клетчатые" победили 2:1 в матче за третье место. С тех пор, как бы ни было странно, оппоненты не провели ни одного поединка в рамках ЧМ, Евро или Лиги наций. Сейчас соперники определят первого финалиста третьего розыгрыша Лиги наций. Для Луки Модрича это, вероятно, последний шанс завершить карьеру в сборной с трофеем. Но не менее важен этот турнир и для "оранье", у которых нет титулов уже 25 лет, а на этот раз еще и будут играть дома.

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Лига наций УЕФА. Полуфинал
14 июня. Начало в 21:45
Нидерланды – Хорватия
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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