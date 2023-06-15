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Испания - Италия: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Наций
Где покажут в прямом эфире полуфинал Лиги Наций Испания – Италия, 15 июня 2023
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Bertorello
В четверг, 15 июля, состоится второй полуфинал Лиги Наций – на этот раз встретятся Испания и Италия. Накануне потрясающее зрелище подарили Хорватия и Нидерланды. Эта пара не менее интригующая и способная подарить большую гамму ярких эмоций.
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Кто в итоге выйдет в финал, где сыграет против Хорватии, смотрите в четверг, 15 июня, начало игры в 21:45 по киевскому времени. В Украине легально посмотреть матч Испания – Италия онлайн можно на OTT платформе MEGOGO.
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следуйте за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Испания – Италия онлайн >>>
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