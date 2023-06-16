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Манчини назвал причину поражения в матче с Испанией
Итальянцы проиграли со счетом 1:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после поражения от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.
"Испания забила в самом конце, но в целом они играли лучше, чем мы. Мы подготовили другой тип игры, но многое из того, что мы планировали, сделать не удалось.Читайте такжеИспания - Италия 2:1. ВИДЕО голов и обзор матча
Ребята выложились на все сто. Но есть вещи, о которых мы вынуждены сожалеть. Наверное, о том, что мы играли не в своем обычном стиле.
Теперь нас ждет матч с Нидерландами. Мы должны подойти к нему с правильным настроем и постараться сделать все возможное", - приводит слова Манчини Football Italia.
Италия сыграет с Нидерландами в матче за 3-е место. Испания встретится в финале турнира с Хорватией.
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