Манчини назвал причину поражения в матче с Испанией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после поражения от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

"Испания забила в самом конце, но в целом они играли лучше, чем мы. Мы подготовили другой тип игры, но многое из того, что мы планировали, сделать не удалось.

Ребята выложились на все сто. Но есть вещи, о которых мы вынуждены сожалеть. Наверное, о том, что мы играли не в своем обычном стиле.

Теперь нас ждет матч с Нидерландами. Мы должны подойти к нему с правильным настроем и постараться сделать все возможное", - приводит слова Манчини Football Italia.