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Манчини назвал причину поражения в матче с Испанией

Лига наций УЕФА
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Итальянцы проиграли со счетом 1:2

Манчини назвал причину поражения в матче с Испанией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после поражения от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

"Испания забила в самом конце, но в целом они играли лучше, чем мы. Мы подготовили другой тип игры, но многое из того, что мы планировали, сделать не удалось.

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Ребята выложились на все сто. Но есть вещи, о которых мы вынуждены сожалеть. Наверное, о том, что мы играли не в своем обычном стиле.

Теперь нас ждет матч с Нидерландами. Мы должны подойти к нему с правильным настроем и постараться сделать все возможное", - приводит слова Манчини Football Italia.

Италия сыграет с Нидерландами в матче за 3-е место. Испания встретится в финале турнира с Хорватией.

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В статье: Роберто Манчини Испания Италия
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Источник:
Football Italia

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