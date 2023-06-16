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Определен лучший игрок матча Испания – Италия

Лига наций УЕФА
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Кто, как не он

Определен лучший игрок матча Испания – Италия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Испании Родри назван лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций с Италией (2:1).

26-летний хавбек, представляющий "Манчестер Сити", провел на поле все 90 минут и выполнил 96% точных передач.

"Здорово работал в качестве связующего звена и помогал команде владеть мячом. Передачи были простыми, но крайне эффективными. Принял участие в голевой атаке", - говорится в сообщении УЕФА.

Напомним, сборная Испании вышла в финал Лиги наций, где сыграет против Хорватии. Финальная игра состоится 18 июня. Национальная команда Италии сыграет с Нидерландами в поединке за 3-е место.

К слову, ранее Родри стал лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 2022/23.

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В статье: Испания Италия Родри
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uefa

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