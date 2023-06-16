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Определен лучший игрок матча Испания – Италия
Кто, как не он
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Испании Родри назван лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций с Италией (2:1).
26-летний хавбек, представляющий "Манчестер Сити", провел на поле все 90 минут и выполнил 96% точных передач.
"Здорово работал в качестве связующего звена и помогал команде владеть мячом. Передачи были простыми, но крайне эффективными. Принял участие в голевой атаке", - говорится в сообщении УЕФА.
Напомним, сборная Испании вышла в финал Лиги наций, где сыграет против Хорватии. Финальная игра состоится 18 июня. Национальная команда Италии сыграет с Нидерландами в поединке за 3-е место.
К слову, ранее Родри стал лучшим игроком Лиги Чемпионов сезона 2022/23.
This guy can't stop winning ????#NationsLeague pic.twitter.com/Puxs8YFT5H— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2023
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