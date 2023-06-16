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Хорватия – Испания. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Хорватия – Испания. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует финальный поединок Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.

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Полуфиналы сыграны: Нидерланды сыграют с Италией за третье место, "шашечные" и "Красная Фурия" разыграют сам трофей. И хорваты, и испанцы смотрелись очень неплохо в своих матчах, но кто именно заберет в этом году Лигу наций? Пробьет ли Мората Ливаковича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 18 июня – в 21:35 по киевскому времени.

Комментаторы и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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