Хорватия – Испания. АУДИО онлайн трансляция финала Лиги наций

Журналист UA-Футбол прокомментирует финальный поединок Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.

Полуфиналы сыграны: Нидерланды сыграют с Италией за третье место, "шашечные" и "Красная Фурия" разыграют сам трофей. И хорваты, и испанцы смотрелись очень неплохо в своих матчах, но кто именно заберет в этом году Лигу наций? Пробьет ли Мората Ливаковича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 18 июня – в 21:35 по киевскому времени.

Комментаторы и режиссер трансляции: Влад Петрушевский