Нема ни голых, ни дурных. Акценты зрителя на полуфиналах Лиги наций

Если бы этого турнира не было, то его таки-стоило бы придумать. Поначалу я воспринял эту идею со смесью скепсиса и иронии, как многие из вас. Но мое мнение изменилось после первого же цикла Лиги наций.

Ключевая, казалось бы, идея дополнительных лазеек для отбора на главные футбольные соревнования почти сразу же отошла на второй план. Зато на первый вышел вполне самодостаточный турнир с несколькими весомыми плюсами.

Во-первых, у зрителя появилась дополнительная возможность наблюдать в деле национальные сборные. Именно в деле, а не в «товарняках», которые лично я вообще пропускаю мимо. А тут официальное состязание – матчи с турнирным значением.

Во-вторых, и это я говорил вам еще тогда, именно такая соревновательная практика чрезвычайно полезна для команд класса и уровня Украины. Один матч Лиги наций в боевых условиях может дать тренерам больше информации, чем ряд заурядных спаррингов. Да и соперники нашего «размера» нам тут гарантированы – чего же боле?

В-третьих, как оказалось, европейские сборные относятся к новому турниру со всей серьезностью. И пусть он лишь третий по рангу, но выиграть его тоже почитается за честь. Напомню, что предыдущими победителями стали действующий чемпион Европы и действующий чемпион мира.

В-четвертых, деление на уровневые дивизионы гарантирует нам качественный футбол в Финале четырех, где разыгрывается титул чемпиона. Здесь вам не дурдом и не баня – нема ни голых, ни дурных! Никакой условной Греции с ее «подвигами Геракла».

И в-пятых, именно в силу неприоритетности турнира, над командами не довлеет боязнь оступиться. А значит, у антифутбола почти нет шансов в принципе. По крайней мере, до сих пор в финальных пульках все было так.

У меня финальная часть Лиги наций ассоциируется с Евро полувековой давности, когда лучший определялся именно так, и для этого напоследок собирали действительно сильнейших, а не всякой твари по паре – как в современном футбольном ковчеге, где радостно валтузится пол-Европы.

Результаты полуфиналов вам известны. Хорваты прошли нидерландцев, а испанцы – итальянцев. Как обычно, предлагаю вашему вниманию краткий параллельный авторский обзор этих матчей.

Естественно, более зрелищным был первый. Но есть два но. Если учитывать только реально голевые моменты, то в основное время в обеих играх их было поровну – это раз.

К тому же, во втором полуфинале они распределились хронологически равномерно, не отпуская зрителя с начала встречи и до конца. Тогда как все интересное у Нидерландов с Хорватией началось лишь после получаса игры. Зато уж потом как набрали ход, так от экрана невозможно было оторваться.

Хоселу принес победу Испании на 88-й минуте. Пенальти, забитый Модричем и положивший конец надеждам хозяев поля на выход в финал, имел место уже на 116-й – в концовке овертайма.

Я бы назвал более логичным исход первого полуфинала. В основное время соперники здесь действительно «наиграли» на ничью, показав при этом хорошую реализацию. В дополнительное – хорваты явно доминировали.

Впрочем, и второй полуфинал завершился закономерно. Если до перерыва тут шансы были равны, то второй тайм прошел под диктовку испанцев, которые свою победу заслужили именно в нем.

Стоит отметить, что Испании при этом еще и везло. Правда, не знаю, считать ли везением отмену гола Фраттези из-за офсайда при помощи ВАРа – все-таки она была неизбежна, и это уже стало неотъемлемой частью игры в цивилизованном футбольном мире.

Но то, что к автору победного гола мяч попал после двойного рикошета от итальянских оборонцев – это медицинский факт.

Вы знаете, я как-то не узрел ни одной настоящей футбольной личности во втором полуфинале. Такой, чтобы выделялась решительно и бесповоротно. Зато первый ими изобиловал.

Однозначно главную роль тут играл Модрич, затмивший собой остальных. У меня так получилось, что вслед за ним больше запомнились вышедшие на замену: Петкович – у Хорватии и Лэнг – у Нидерландов. Если же говорить о тех, кто играл со старта, то в памяти остались также Аке и Крамарич.

Буду ли смотреть матч за третье место, еще не решил. С годами его значимость как-то потускнела даже на уровне Кубка мира, что уж говорить о турнире «третьей категории». Пожалуй, Лига наций – как раз то соревнование, где подлинную ценность имеет только завоевание трофея.

А здесь мы имеем шикарную пару финалистов: Хорватия – Испания. Сильно подозреваю, что большинство из вас будет за хорватов. Мне все равно, кто выиграет – лишь бы опять победил футбол, как это было в полуфиналах и в двух прошлых розыгрышах.

Хорватам нужно больше: на верхней ступени пьедестала им бывать еще не приходилось. Да и, на мой взгляд, фаворитами будут именно они, более матерые. Но, повторюсь, свои симпатии отдам тому, кто больше порадует зрителя остросюжетной игрой вперед.

А желательно, чтобы оба. Бо тут у нас не первенство бани или дурдома, а целая Лига выдающихся футбольных наций. И значит, надобно соответствовать.