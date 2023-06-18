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Хорватия - Испания: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хорватия - Испания: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
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Двумя предыдущими победителями Лиги наций УЕФА становились Португалия и Франция. Список триумфаторов сегодня могут пополнить Хорватия или Испания. Этот турнир, вероятно, последний шанс на трофей в составе сборной для капитана "клетчатых" Луки Модрича. Легендарный хорват не подтвердил, что будет завершать карьеру в национальной команде после ЛН, однако пообещал объявить свое решение после турнира. Поставить сильную точку победой – лучший из возможных финалов. Однако испанская сторона и сама хочет выиграть Кубок.
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Лига наций УЕФА. Финал
18 июня. Начало в 21:45
Хорватия – Испания
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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