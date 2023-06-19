Де ла Фуэнте: Испания заслужила победу раньше, но так она стала еще более эпичной

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями от победы над Хорватией в финале Лиги наций (основное и доп. время - 0:0, пенальти - 5:4).

"Мы работали над пенальти и над всеми зонами, которые могли контролировать на этой неделе. Мы были расслаблены, и пенальти были частью этого. Карвахаль хорошо себя зарекомендовал – у него отличный характер. Мы должны помнить, что в турнире участвовали 16 лучших команд Европы. Выход в финал – большое достижение. Мы заслужили доверие.