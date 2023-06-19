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Де ла Фуэнте: Испания заслужила победу раньше, но так она стала еще более эпичной
Коуч прокомментировал триумф команды в Лиге наций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями от победы над Хорватией в финале Лиги наций (основное и доп. время - 0:0, пенальти - 5:4).
"Мы работали над пенальти и над всеми зонами, которые могли контролировать на этой неделе. Мы были расслаблены, и пенальти были частью этого. Карвахаль хорошо себя зарекомендовал – у него отличный характер.
Мы должны помнить, что в турнире участвовали 16 лучших команд Европы. Выход в финал – большое достижение. Мы заслужили доверие.
Нам противостояла сильнейшая команда, которая имеет опыт и заняла третье место на чемпионате мира, так что это большая победа. В целом, мы заслужили победу раньше, но, таким образом, она стала еще более эпичной. Я очень рад за игроков, они проделали блестящую работу и здорово реализовали пенальти.
План заключался в том, чтобы контролировать игру и свести к минимуму сильные стороны такой суперкоманды как Хорватия. Они приложили поразительные усилия. Но мы знали, как бороться и конкурировать до последнего момента. Таков был план, потому что мы знали, насколько напряженным будет этот финал", - отметил де ла Фуэнте.
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