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Далич: Мы показали, что можем конкурировать с лучшими командами мира
Наставник сборной Хорватии - о поражении Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Испании в финале Лиги наци (основное и доп. время - 0:0, пенальти - 5:4).
"Во-первых, я поздравляю Испанию и наших игроков с отличной игрой. Спасибо болельщикам, так как у нас была отличная поддержка. Мы проиграли – очень жаль, но мы должны гордиться. Мы вышли в финал, но не выиграли. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Ставки были высокими, игра была сложной, а соперник - хорошим. Мы снова играли 120 минут. Мы были на высоте, мы соревновались с ними. Мне не о чем жалеть.
Это очень тяжело для всех нас. Нам жаль, что мы не выиграли трофей, из-за атмосферы и всего остального. Но мы должны гордиться. Нам нужно отдохнуть от всего этого. Было много адреналина и эмоций.
Мы завоевали медаль – третью в нашей истории – и это великое достижение. Сегодняшний вечер показал, что мы способны на многое и можем конкурировать с лучшими командами мира", – цитирует Далича пресс-служба УЕФА.
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