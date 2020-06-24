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В Нидерландах с первого сентября могут разрешить посещения стадионов
Но лишь на 30 процентов
Уже с первого сентября в Нидерландах должны разрешить посещения футбольных стадионов. Об этом передает De Telegraaf.
Безусловно, для нормального просмотра придется соблюдать целый рдя требований. Во-первых, арены будут заполнены только на 30 процентов.
Помимо этого, зрители будут сидеть на расстоянии социальной дистанции (полтора метра). Ну и главное, будет запрещено пение на стадионов, которое может усилить уровень распространения COVID-19.
Отметим, что в апреле чемпионат Нидерландов был завершен досрочно. Никто не был объявлен чемпионом.