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В Нидерландах с первого сентября могут разрешить посещения стадионов

Нидерланды
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Но лишь на 30 процентов

В Нидерландах с первого сентября могут разрешить посещения стадионов
UA-Футбол
Новина українською

Уже с первого сентября в Нидерландах должны разрешить посещения футбольных стадионов. Об этом передает De Telegraaf.

Безусловно, для нормального просмотра придется соблюдать целый рдя требований. Во-первых, арены будут заполнены только на 30 процентов.

Помимо этого, зрители будут сидеть на расстоянии социальной дистанции (полтора метра). Ну и главное, будет запрещено пение на стадионов, которое может усилить уровень распространения COVID-19.

Отметим, что в апреле чемпионат Нидерландов был завершен досрочно. Никто не был объявлен чемпионом.

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В статье: Нидерланды коронавирус
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