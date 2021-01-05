Возращение в Амстердам? Аякс и Вулверхэмптон готовы начать переговоры с Эриксеном

Кристиан Эриксен готовится к своему уходу из "Интера". Антонио Конте уже не рассчитывает на футболиста.

По информации Джанлука ди Марцио, на данный момент миланский клуб не получал официальных предложений. Но на контакт с игроком уже выходили покупатели.

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В ближайшее время начать переговоры с "Интером" готовы "Вулверхэмптон" и "Аякс". Стоит отметить, что за голландский клуб датчанин играл на протяжении трех лет.

В текущем сезоне Эриксен отыграл 12 игр и не отметился результативными действиями.