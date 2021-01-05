Нидерланды
Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Возращение в Амстердам? Аякс и Вулверхэмптон готовы начать переговоры с Эриксеном
А ведь когда-то мог оказаться в "Реале"
Кристиан Эриксен готовится к своему уходу из "Интера". Антонио Конте уже не рассчитывает на футболиста.
По информации Джанлука ди Марцио, на данный момент миланский клуб не получал официальных предложений. Но на контакт с игроком уже выходили покупатели.
В ближайшее время начать переговоры с "Интером" готовы "Вулверхэмптон" и "Аякс". Стоит отметить, что за голландский клуб датчанин играл на протяжении трех лет.
В текущем сезоне Эриксен отыграл 12 игр и не отметился результативными действиями.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рамос не хочет оставаться в Реале, Фонсека может подписать Бернарда. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Герой футбольного дня. Мохаммед Кадири
- Фиаско русского хоккея: Канада – Россия 5:0. Лучшие моменты матча. ВИДЕО
- Съемки в фильме и пьяный Роналдиньо: Почеттино был капитаном самого безумного ПСЖ
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...