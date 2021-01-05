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Возращение в Амстердам? Аякс и Вулверхэмптон готовы начать переговоры с Эриксеном

Нидерланды
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А ведь когда-то мог оказаться в "Реале"

Возращение в Амстердам? Аякс и Вулверхэмптон готовы начать переговоры с Эриксеном
UA-Футбол
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Кристиан Эриксен готовится к своему уходу из "Интера". Антонио Конте уже не рассчитывает на футболиста.

По информации Джанлука ди Марцио, на данный момент миланский клуб не получал официальных предложений. Но на контакт с игроком уже выходили покупатели.

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В ближайшее время начать переговоры с "Интером" готовы "Вулверхэмптон" и "Аякс". Стоит отметить, что за голландский клуб датчанин играл на протяжении трех лет.

В текущем сезоне Эриксен отыграл 12 игр и не отметился результативными действиями.

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В статье: Кристиан Эриксен Аякс (Амстердам) Вулверхэмптон Интер (Милан)
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