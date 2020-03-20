Как в футболе появились желтые и красные карточки

И пусть иногда арбитры злоупотребляют своими обязанностями, а иногда вдруг проявляют жалость к футболисту, без таких аксессуаров как красная и желтая карточки футбольных судей уже невозможно представить. Бывают курьезы, скандалы и совсем неоднозначные, слишком субъективные решения, но какой бы царил хаос на поле, если бы рефери не мог воздействовать на нарушителей.

Это знает любой футбольный болельщик - если судья решил предупредить игрока, он показывает ему желтую карточку. А за слишком грубое нарушение игрок удаляется, ему арбитр показывает красную карточку. Две желтые карточки, показанные в матче одному игроку, автоматически превращаются в красную. Но интересно будет узнать, что появились карточки в футболе относительно недавно, всего чуть больше 50 лет назад. До этого арбитры объявляли свои команды голосом. Это часто вносило неразбериху в игру и приводило к комедийным моментам.

На чемпионате мира 1966 года в памятном матче 1/4 финала встретились сборные Англии и Аргентины. Судил матч арбитр из Германии Рудольф Крайтлян, не владевший никаким языком, кроме родного немецкого. Игра проходила грубо, на поле постоянно вспыхивали потасовки. А когда Крайтлян решил удалить с поля капитана аргентинцев Антонио Раттина, тот сделал вид, что просто не понимает судью. Пришлось обратиться за помощью к судье из Англии Кену Астону. Ему не без проблем удалось отправить аргентинца в раздевалку.

Сам Кен Астон после этого игрового эпизода задумался над тем, что неплохо было бы ввести в футболе какие-либо аксессуары, с помощью которых арбитр мог бы сигнализировать футболисту-нарушителю о предупреждении или удалении. Через некоторое время Астон, ехавший на автомобиле, остановился перед светофором, и ему пришла в голову идея: почему бы не применять в футболе карточки желтого и красного цвета? Желтую предъявлять футболисту для предупреждения, а красную – для удаления.

К счастью футбольные чиновники нашли предложение Астона разумным, и уже на чемпионате мира 1970 года, проходившем в Мексике, нарушителям правил арбитры начали сигнализировать с помощью карточек.

Впервые желтая карточка была применена в матче открытия, в котором сборная СССР встречалась с хозяевами турнира – мексиканцами. Грузинский футболист советской сборной Кахи Асатиани вошел в историю: именно ему немецкий судья Курт Ченшер предъявил "горчичник".

В наше время в правила предупреждения и удаления игроков регулярно вносятся поправки, совсем недавно арбитры в определенных ситуациях даже могут пересмотреть видеоповтор, но суть желтой и красной карточки остается прежней – соблюдение в "игре миллионов" спортивного принципа и честности соревнования.