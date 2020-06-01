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Без Зубкова, но с Харатиным. Как Ференцварош впервые после рестарта очки потерял. ВИДЕО

Общие новости
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Академия Пушкаша - Ференцварош ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.05.2020 ⋇ чемпионат Венгрии на UA-Футбол

Без Зубкова, но с Харатиным. Как Ференцварош впервые после рестарта очки потерял. ВИДЕО
UA-Футбол
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"Ференцварош" после возобновления чемпионата Венгрии провел уже три матча и лишь в одном из них потерял очки. Для Сергея Реброва продолжилась неудачная серия против Жолта Хурняка – тренера "Академии Пушкаша". "Ференцварош" Реброва еще ни разу не побеждал эту команду с этим тренером. Вот и сейчас...

Гостям из-за дисквалификации не мог помочь Александр Зубков, а вот Игорь Харатин сыграл полный матч. У "Академии Пушкаша" на замену вышел Артем Фаворов. Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии. 26-й тур
"Академия Пушкаша" - "Ференцварош" 1:1
Голы: Георги Ловренчич 31 (автогол) - Токмак Нгуен 17

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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