Без Зубкова, но с Харатиным. Как Ференцварош впервые после рестарта очки потерял. ВИДЕО

"Ференцварош" после возобновления чемпионата Венгрии провел уже три матча и лишь в одном из них потерял очки. Для Сергея Реброва продолжилась неудачная серия против Жолта Хурняка – тренера "Академии Пушкаша". "Ференцварош" Реброва еще ни разу не побеждал эту команду с этим тренером. Вот и сейчас...

Гостям из-за дисквалификации не мог помочь Александр Зубков, а вот Игорь Харатин сыграл полный матч. У "Академии Пушкаша" на замену вышел Артем Фаворов. Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии. 26-й тур

"Академия Пушкаша" - "Ференцварош" 1:1

Голы: Георги Ловренчич 31 (автогол) - Токмак Нгуен 17